柯文哲找第三方公正又是端木正？ 綠委籲找朱立倫幫忙

民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金風暴，柯文哲稱已發函委請台北市會計師公會當第三方公正機構，協助指派會計師簽證查核，對此，民進黨立委林俊憲則指出，台北市會計師公會的會計審計委員會執行長是端木正，毫無公信力，建議柯文哲去找同樣學過會計的國民黨主席朱立倫幫忙。

對於柯文哲發函北市會計師公會，協助執派會計師查核，民進黨立委林楚茵批評說，柯文哲此舉就像是如果有人犯法，發函叫台北市律師公會派律師幫忙打官司一樣，認為柯文哲完全沒有搞清楚狀況。

林楚茵指出，台北市會計師公會收到函文後，應該會委請值班會計師，詢問是否接下民眾黨的案子，可以選擇接或不接，不過柯文哲的行為根本是夜郎自大、自以為是，認為全天下只要柯文哲發函就要幫忙他辦事。

林俊憲則指出，柯文哲爆出假帳，把責任都推給端木正，不過端木正是民眾黨的人，現在又主張要找公正的第三方，找上台北市會計師公會，可是公會的會計審計委員會執行長又是端木正，最後要查核蓋了章，還是端木正的名字。

林俊憲表示，會計師圈子小，可能柯文哲已經找不到有會計師願意幫忙背書才會出此下策，他建議柯文哲去找同樣學會計的朱立倫求助，他一定願意幫忙背書。