考委人事案未過將影響考試？ 李彥秀批綠營情勒考生

民進黨放話考試委員人事案未如期通過，將導致國家考試無法如期舉行，重創考生權益。國民黨立委李彥秀認為，此話是用假訊息恐嚇台灣人民，情勒立法委員、考生，更是拿考生的權益作為政治鬥爭的工具。

李彥秀解釋，今年到年底的國家考試，所有試務準備工作都已完全準備就緒，最後一場12月地方和離島特考，考選部也早在近1個月前就將典試委員報院會通過，繼續進行後續的試務準備工作。

李彥秀接著說，今年所有的國家考試都可以順利進行，完全不會影響考生的權益，也與新任考試委員人事案一點關係都沒有。民進黨別為了政治鬥爭，再用假訊息製造假新聞，影響考生報考與準備考試的情緒。

李彥秀表示，「用人時，提好提滿，鬥爭時，鬥髒鬥臭，」試問，民進黨真正在乎國家典章制度？真的在乎考生權益？民進黨最大的問題就是把立法院當「橡皮圖章」、「立法局」。民進黨如要召開臨時會審查考試委員人事案，就請民進黨立法院黨團依法連署提出，立院自然會依規定處理，別在媒體放話，利用網軍側翼名嘴，恐嚇威脅在野黨，情緒勒索考生。