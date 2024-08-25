快訊

羽球／戴資穎被迫帶傷出賽 BWF「懲罰制度」引爆球迷怒火

以色列真主黨開轟！以外交部稱無意全面開戰 美國防部：準備支持以軍

下殺1807點為何敢進場？打了85折當然要買！ 達人：市值ETF帳面獲利超過10％以上

聽新聞
test
0:00 / 0:00

考委人事案未過將影響考試？ 李彥秀批綠營情勒考生

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立委李彥秀。圖／聯合報系資料照
國民黨立委李彥秀。圖／聯合報系資料照

民進黨放話考試委員人事案未如期通過，將導致國家考試無法如期舉行，重創考生權益。國民黨立委李彥秀認為，此話是用假訊息恐嚇台灣人民，情勒立法委員、考生，更是拿考生的權益作為政治鬥爭的工具。

李彥秀解釋，今年到年底的國家考試，所有試務準備工作都已完全準備就緒，最後一場12月地方和離島特考，考選部也早在近1個月前就將典試委員報院會通過，繼續進行後續的試務準備工作。

李彥秀接著說，今年所有的國家考試都可以順利進行，完全不會影響考生的權益，也與新任考試委員人事案一點關係都沒有。民進黨別為了政治鬥爭，再用假訊息製造假新聞，影響考生報考與準備考試的情緒。

李彥秀表示，「用人時，提好提滿，鬥爭時，鬥髒鬥臭，」試問，民進黨真正在乎國家典章制度？真的在乎考生權益？民進黨最大的問題就是把立法院當「橡皮圖章」、「立法局」。民進黨如要召開臨時會審查考試委員人事案，就請民進黨立法院黨團依法連署提出，立院自然會依規定處理，別在媒體放話，利用網軍側翼名嘴，恐嚇威脅在野黨，情緒勒索考生。

情緒勒索 李彥秀 民進黨

延伸閱讀

前NCC委員揭內部腐敗 李彥秀：凸顯審查人事案重要性

調查官涉教唆栽贓張麗善賄選 國民黨：向執政黨表忠？

新光金併購案「雙龍搶珠」 李彥秀：考驗彭金隆政治智慧

韓國瑜要讓中華民國回歸國慶 李彥秀：全力支持

相關新聞

前NCC委員揭內部腐敗 李彥秀：凸顯審查人事案重要性

NCC前委員林麗雲、王維菁卸任時批評台灣政媒集團化，兩人昨再度開砲，指NCC如今嚴重腐化，運作淪首長制，內部瀰漫失敗主義...

2026台中市長選舉 藍綠都有輸不得的壓力

2026台中市長選舉，藍綠黨內較勁已檯面化。民進黨內台中市長人選相對單純，據了解可能提早決定人選備戰，資深立委何欣純馬不...

調查官涉教唆栽贓張麗善賄選 國民黨：向執政黨表忠？

調查局雲林縣站前調查官陳文維，被控栽贓雲林縣長張麗善涉及送茶葉給選民買票，近日遭依教唆偽證、洩密等罪起訴。國民黨文傳會主...

柯文哲找第三方公正又是端木正？ 綠委籲找朱立倫幫忙

民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金風暴，柯文哲稱已發函委請台北市會計師公會當第三方公正機構，協助指派會計師簽證查核，對此，民進...

復出前奏？4個月未發文 林智堅Threads露面「一切安好」

新竹市前市長林智堅淡出政壇後，今年5月被三立董事長張榮華延攬，到永興資本擔任總經理，先前他常在臉書發文，分享近8年任內的...

考委人事案未過將影響考試？ 李彥秀批綠營情勒考生

民進黨放話考試委員人事案未如期通過，將導致國家考試無法如期舉行，重創考生權益。國民黨立委李彥秀認為，此話是用假訊息恐嚇台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。