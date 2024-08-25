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兩岸何時春暖花開？羅文嘉：現在是協商前的協商

中央社／ 台北25日電

外界關注兩岸協商何時能夠「春暖花開」，海基會副董事長羅文嘉今天在廣播節目中說，其實現在就已經是「還沒有協商前的協商」，而對岸的「一個中國原則」是台灣不能接受的前提。

前總統陳水扁主持的廣播節目「有夢上水」今天播出專訪海峽交流基金會副董事長兼秘書長羅文嘉。

陳水扁問到兩岸協商何時能夠春暖花開，羅文嘉說，他認為兩岸間「還沒有協商前的協商」已經開始，也就是在「協商要如何協商」，這其實有時候比如何談判協商還重要。

羅文嘉說，對岸現在堅持說，如果台灣政府沒有承認「一個中國原則」就不進行任何方面協商、交流，「其實這個就是協商」。

他說，對台灣政府來說，「我們不能接受這個前提」，因為對岸說的「一個中國」當然不是中華民國、不是台灣，而是中華人民共和國，「接受就表示我們放棄自由民主的體制。現在就接受，還有什麼好協商？99%都接受了，還有什麼好協商？」

他強調，現在「沒有協商前的協商」就已經在協商、已經在拔河，這段時間非常重要。

由於前海基會董事長鄭文燦涉貪辭職，對於接下來海基會董事長是否是現在媒體所報導的人選，羅文嘉說媒體報導都很自由，但他「還沒接到總統和陸委會的指令」，而代理董事長一般是3個月。

海基會 羅文嘉 陳水扁

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