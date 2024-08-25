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長榮為拒掛五星旗道歉 綠委：中國自證是不宜投資國家

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
受到巴黎長榮桂冠酒店被控拒掛中國五星旗事件影響，攜程旅行於14日下架了上海長榮桂冠酒店關鍵字搜尋。示意圖非當事飯店。(路透)
受到巴黎長榮桂冠酒店被控拒掛中國五星旗事件影響，攜程旅行於14日下架了上海長榮桂冠酒店關鍵字搜尋。示意圖非當事飯店。(路透)

巴黎長榮桂冠酒店未掛五星旗事件延燒，長榮集團昨發聲明致歉，並強調認同「九二共識」及「反對台獨」。民進黨立委王定宇指出，業者人在屋簷下，不得不被逼得低頭，該被譴責的是中共那樣的野蠻政權，不必攻擊低頭的業者，但這樣的業者，也沒什麼好加油或尊敬。

王定宇認為，做生意的買賣雙方是各取所需，沒有誰比誰大，做生意就要聽中共的意識形態，非法治的人治政治風險，這樣的中國自己證明自己是個高風險的不宜投資國家；中共和小粉紅的作法，剛好證明台灣和中國在政治體制上、社會文化上都是完全不一樣的國家。

王定宇批評，現在只是做生意而已，連長榮這樣的國際大企業都要被如此對待，一旦中國控制台灣，中共會如何對待台灣一般人民、你我子女，可想而知。

中共 王定宇 長榮

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