官員涉弊經濟部行政調查牛步 綠表尊重：盼藍別帶風向

經濟部能源署組長林文信涉力暘集團光電弊案遭起訴，經濟部行政調查牛步無下文，另又爆出林文信今年7月底仍主持跟光電相關的審查會議，遭在野批評不恰當。民進黨立院黨團吳思瑤指出，尊重經濟部行政調查，盼儘速釐清，她反指，國民黨自家人涉入光電弊案斑斑可考，卻一而再再而三手指著別人、帶風向。

林文信涉嫌力暘集團光電弊案，今年4月底遭台南地檢起訴，前經濟部長王美花5月初在立法院答詢表示，收到起訴書一定會啟動行政調查，但至今已經過4個多月仍無下文。能源署表示，7月1日已經函請台南市政府，將視南市府函覆的清查結果，進行案件的後續處理。

對此，吳思瑤指出，尊重經濟部的行政調查，盼盡快釐清事實，她反指，國民黨自家人涉入光電弊案斑斑可考，卻一而再再而三手指著別人、帶風向，把光電弊案都連結到民進黨，但事實會說話，檢調認證的光電弊案當中，國民黨涉案事實反而更明確。

據民進黨團6月底整理，前立委廖國棟主任洪天盛涉及綠能弊案，2019年收賄高達數百萬，遭北檢問訊限制出境；國民黨立委鄭天財辦公室前執行長張騰龍涉魚電共生案，擔任白手套行賄，2023年被羈押禁見；國民黨議長沈宗隆涉綠能弊案，2020年間收賄高達2600萬，2023被起訴，個人坦承犯行，繳回犯罪所得、請辭議長。

另外，林文信在今年7月31日仍主持跟光電相關的審查會議。國民黨立委張智倫質疑，此舉徒留上下其手的空間，非常不恰當，相信民眾絕對不能接受。吳思瑤說，依現在考績相關作為，該官員還沒達到停職的標準，但是否要更嚴謹、避免在野做文章，經濟部應當多加審視。