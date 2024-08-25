2026台中市長選舉 藍綠都有輸不得的壓力

2026台中市長選舉，藍綠黨內較勁已檯面化。民進黨內台中市長人選相對單純，據了解可能提早決定人選備戰，資深立委何欣純馬不停蹄跑遍台中，甚至到江啟臣選區「踢館」黨內潛在對手低調。國民黨都是「有動作沒表態」，仍以江啟臣與楊瓊瓔是熱門人物，楊雖沒表態，但鴨子划水，私下動作沒停過。選舉還沒開打，藍綠黨內搶門票很有戲。

民進黨新系VS親新系 總統對何欣純說「加油！」

民進黨在六都的市長選舉，以台中相對單純，目前被政壇點名，或對手私下關注的包括立委何欣純、蔡其昌及前立委、教育部次長張廖萬堅。

被歸為「親新系」的何欣純早已表態參選台中市長，從今年初開始，到各區試水溫，最近頻頻跨區參加地方建設會勘、爭取捷運路線等，連藍營的場子照樣參加。甚至到江啟臣的鐵票區梨山服務，成為熱門話題。

賴清德總統最近與何欣純、蔡其昌同框，他特別向何說「加油！」一句話讓在旁的藍綠政治人物豎起耳朵，事後熱議。

不過藍營仍關注新潮流系的動向，蔡其昌在台中海線扎根深穩，擔任兩屆立院副院長，知名度與資源人脈是何欣純難望項背，但蔡從立委選舉後非常低調。另張廖萬堅也是藍營關注對象，也有空降人選的傳聞。

國民黨楊瓊瓔戰鬥力滿血 江啟臣穩扎穩打

國民黨內的競爭比民進黨更熱烈，一般多認定立法院副院長江啟臣最有可能出線，但楊瓊瓔鴨子划水，她的重要幕僚表示「時間還早，選不選，不必現在說」 但國民黨有議員說「到那裡都可以看到楊瓊瓔的人」，楊瓊瓔從省議員、立委大選區選舉就在各區布樁，活動力超於常人，而她的團隊服務速度與完成度，連鎮瀾宮董事長顏清標都用力肯定過，陸軍更是楊團隊最大本錢。

江啟臣擔任副院長後，立院事務既多且雜，凱米颱風先後有何欣純、楊瓊瓔協助江選區內服務案件，不少藍營議員擔心兩位女悍將影響力不可小覷。

江啟臣團隊節奏是穩紮穩打，另江被視為「中央級」政治人物，目前聲勢領先，不少藍營議員、樁腳自動協助，但潛在對手全力備戰，如各方形勢既定，進入黨內初選難免一番廝殺。

2026台中市長 賴清德與盧秀燕壓力山大