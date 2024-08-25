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選新北市長？李四川：太遠了 謝國樑：舉雙手雙腳支持

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
台北市副市長李四川（右二）今天說，基隆市長謝國樑（左二）是認真的市長，號召基隆鄉親在罷免案投不同意票。記者邱瑞杰／攝影
台北市副市長李四川（右二）今天說，基隆市長謝國樑（左二）是認真的市長，號召基隆鄉親在罷免案投不同意票。記者邱瑞杰／攝影

台北市副市長李四川今天說，基隆市長謝國樑是認真的市長，號召基隆鄉親在罷免案投不同意票。李也是2026新北市長熱門人選，謝說，如果李有意願（參選），他不止雙手，雙腳都要舉起來（支持）。李則說，還有2年多，不要想那麼多。

「山海公民拆樑行動」團隊發動罷免謝國樑成案，10月13日投票。李四川今搭火車到基隆，再到信四路與謝國樑和立委王鴻薇、林沛祥會合，了解信四路、義一路口危樓，在今年4月3日地震牆面崩落後，市府強制拆除及後續彩繪鄰近建築物成果。

李四川力挺謝國樑，兩人接受媒體聯訪時，記者詢問謝國樑會支持李四川參選新北市長嗎？謝說，騎樓整平跟把路鋪好、鋪平，是市府現在工作的重點。李四川從台北市到高雄市、到新北市，大家都知道他在工程方面是專家中的專家，所以很開心能夠跟他請益。

對於李四川是否參選新北市長，謝國樑表示，不曉得李未來有沒有更多服務的意願，如果有的話，「我想不止雙手，我雙腳都要舉起來。」

李四川說，今天來基隆最主要是跟謝國樑加油，也要呼籲基隆鄉親，一個把工程做好的市場一定不能罷免。至於2026選戰，「太遠了，還有2年多，這一個不要想那麼多。」

新北市副市長劉和然也是2026新北市長可能的參選人，媒體詢問謝國樑，未來是否也會請劉來基隆？謝國樑表示，只要想要來幫忙他，來基隆吃吃美食的同志、長官、好朋友，他統統都是會非常歡迎，當然也包括劉和然。

基隆市長謝國樑（左二）今天說，如果台北市副市長李四川（右二）要參選新北市長，他會舉雙手雙腳贊成。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑（左二）今天說，如果台北市副市長李四川（右二）要參選新北市長，他會舉雙手雙腳贊成。記者邱瑞杰／攝影
台北市副市長李四川今天和基隆市長謝國樑走訪市區騎樓，了解騎樓整平成效。記者邱瑞杰／攝影
台北市副市長李四川今天和基隆市長謝國樑走訪市區騎樓，了解騎樓整平成效。記者邱瑞杰／攝影

謝國樑

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