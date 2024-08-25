快訊

教保員護孩槓上校長 考績拿乙心灰意冷離開公幼

美國民主黨黨綱拾回一中政策 民進黨卻想裝作看不見？

排除膽固醇效果比燕麥更佳 專家教你怎麼吃薏仁最健康

選總統應兼黨主席？侯友宜強調團結：無我才能凝聚力量

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市長侯友宜今上午出席新北市環保英雄表揚大會頒獎典禮。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今上午出席新北市環保英雄表揚大會頒獎典禮。記者劉懿萱／攝影

國民黨黨主席明年5月將改選，台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜都被點名是人選之一。侯今被問及，要選總統是否應身兼黨主席？侯認為，最重要是團結，每個人各司其職團結在一起，只有無我才能凝聚所有的力量。至於是否有信心團結國民黨，侯強調，唯有不要把自己看得那麼重，才能更團結。

侯友宜今上午出席新北市環保英雄表揚大會頒獎典禮，會前受訪被問及依照過去參選總統經驗，若要選總統是否應身兼黨主席？侯說，做什麼都不一定要扮演那一個角色，最重要是團結，唯有團結才是往前走的力量，每一個人在自己工作崗位上，分工努力並進、各司其職團結在一起，這才是我們的目標。

侯指出，很多人常常說無我、無我，只有無我才能夠凝聚所有的力量，變成大家有一個共同夢想，這個目標就是大家團結一起走。媒體追問是否有信心可以團結整個國民黨？侯強調，不要把自己看得那麼重，唯有不要把自己看得那麼重，我們才能更團結。

而有媒體報導，國民黨全代會將於11月24日合併黨慶一同舉辦。侯指出，全代會時間剛出來，是否參加會照他們情形作適當調配。

另外，國民黨前主席、前副總統連戰夫婦昨辦鑽石婚宴，雖然侯未受邀出席，但有送花籃致意。侯今說，雖然昨天他沒有去，但用任何一個形式來向連先生夫婦以及他們的家人，表示支持和關心更重要，希望他們幸福滿滿直到永遠。

至於基隆市長謝國樑陷罷免風暴，台北市副市長李四川今赴基隆挺謝國樑，侯說，常常有機會跟謝碰面加油打氣，前一段時間也去為他加油，未來也還會再去，因為基北北桃就是一個共同生活圈，並稱讚謝做的很認真也很好，「國樑加油，我們大家一起加油讓生活圈變得更好。」

而民眾黨主席柯文哲近期政治獻金風暴延燒，但他反嗆藍綠不敢誠實申報，對此侯說，其他政黨的說法，其實他都不以評論，做好自己份內的事，才是最重要的。

國民黨

延伸閱讀

影／陪同謝國樑視察騎樓整平 李四川呼籲基隆人反罷免

盧秀燕挺謝國樑：少數人因利益發動罷免

基隆體育會力挺謝國樑 許淑華聲援：體育界站出來支持

謝國樑收市產有人不高興？ 罷樑反批盧秀燕回基隆「顛倒是非」

相關新聞

2026台中市長選舉 藍綠都有輸不得的壓力

2026台中市長選舉，藍綠黨內較勁已檯面化。民進黨內台中市長人選相對單純，據了解可能提早決定人選備戰，資深立委何欣純馬不...

調查官涉教唆栽贓張麗善賄選 國民黨：向執政黨表忠？

調查局雲林縣站前調查官陳文維，被控栽贓雲林縣長張麗善涉及送茶葉給選民買票，近日遭依教唆偽證、洩密等罪起訴。國民黨文傳會主...

前NCC委員揭內部腐敗 李彥秀：凸顯審查人事案重要性

NCC前委員林麗雲、王維菁卸任時批評台灣政媒集團化，兩人昨再度開砲，指NCC如今嚴重腐化，運作淪首長制，內部瀰漫失敗主義...

長榮為拒掛五星旗道歉 綠委：中國自證是不宜投資國家

巴黎長榮桂冠酒店未掛五星旗事件延燒，長榮集團昨發聲明致歉，並強調認同「九二共識」及「反對台獨」。民進黨立委王定宇指出，業...

官員涉弊經濟部行政調查牛步 綠表尊重：盼藍別帶風向

經濟部能源署組長林文信涉力暘集團光電弊案遭起訴，經濟部行政調查牛步無下文，另又爆出林文信今年7月底仍主持跟光電相關的審查...

選新北市長？李四川：太遠了 謝國樑：舉雙手雙腳支持

台北市副市長李四川今天說，基隆市長謝國樑是認真的市長，號召基隆鄉親在罷免案投不同意票。李也是2026新北市長熱門人選，謝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。