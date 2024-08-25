選總統應兼黨主席？侯友宜強調團結：無我才能凝聚力量

國民黨黨主席明年5月將改選，台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜都被點名是人選之一。侯今被問及，要選總統是否應身兼黨主席？侯認為，最重要是團結，每個人各司其職團結在一起，只有無我才能凝聚所有的力量。至於是否有信心團結國民黨，侯強調，唯有不要把自己看得那麼重，才能更團結。

侯友宜今上午出席新北市環保英雄表揚大會頒獎典禮，會前受訪被問及依照過去參選總統經驗，若要選總統是否應身兼黨主席？侯說，做什麼都不一定要扮演那一個角色，最重要是團結，唯有團結才是往前走的力量，每一個人在自己工作崗位上，分工努力並進、各司其職團結在一起，這才是我們的目標。

侯指出，很多人常常說無我、無我，只有無我才能夠凝聚所有的力量，變成大家有一個共同夢想，這個目標就是大家團結一起走。媒體追問是否有信心可以團結整個國民黨？侯強調，不要把自己看得那麼重，唯有不要把自己看得那麼重，我們才能更團結。

而有媒體報導，國民黨全代會將於11月24日合併黨慶一同舉辦。侯指出，全代會時間剛出來，是否參加會照他們情形作適當調配。

另外，國民黨前主席、前副總統連戰夫婦昨辦鑽石婚宴，雖然侯未受邀出席，但有送花籃致意。侯今說，雖然昨天他沒有去，但用任何一個形式來向連先生夫婦以及他們的家人，表示支持和關心更重要，希望他們幸福滿滿直到永遠。

至於基隆市長謝國樑陷罷免風暴，台北市副市長李四川今赴基隆挺謝國樑，侯說，常常有機會跟謝碰面加油打氣，前一段時間也去為他加油，未來也還會再去，因為基北北桃就是一個共同生活圈，並稱讚謝做的很認真也很好，「國樑加油，我們大家一起加油讓生活圈變得更好。」

而民眾黨主席柯文哲近期政治獻金風暴延燒，但他反嗆藍綠不敢誠實申報，對此侯說，其他政黨的說法，其實他都不以評論，做好自己份內的事，才是最重要的。