我派團參與第53屆太平洋島國論壇 擬與三友邦領袖會面

外交部政務次長田中光24日晚間率團赴東加王國（Kingdom of Tonga）出席第53屆「太平洋島國論壇」（Pacific Islands Forum, PIF）領袖峰會系列活動－第29屆「台灣/中華民國與PIF國家對話會議」。外交部表示，訪團團長田中光將在會議期間與我國太平洋友邦馬紹爾群島(Marshall Islands)、帛琉(Palau)和吐瓦魯(Tuvalu)領袖會面，並透過PIF多邊機制持續推動「區域發展援助」等合作計畫，強化與太平洋友邦及理念相近國家的合作夥伴關係。

外交部指出，田中光將代表政府與太平洋3個友邦領袖及理念相近國家代表團成員互動，傳達我國高度重視太平洋地區的和平、穩定、發展及繁榮，以總合外交為導向結合台灣科技及經貿優勢，積極與友邦及理念相近國家共同推動各項雙邊及多邊合作計畫，同時增進與友邦高層情誼，以鞏固邦誼、繁榮友邦經濟，並拓展我國國際空間。

外交部表示，PIF是太平洋地區最重要的國際組織之一，我國自1993年起持續以「台灣/中華民國（Taiwan/ Republic of China）」名稱，以「發展夥伴（Development Partner）」身分參與論壇相關機制與活動。我國將持續擴大與PIF、太平洋友邦及理念相近國家的合作，尤其在環境保護、海洋保育、氣候變遷、糧食安全、潔淨能源、人才培訓及醫衛合作等領域，共同為太平洋區域的和平、穩定、發展及繁榮作出貢獻。