張麗善遭栽贓賄選 姪女立委張嘉郡批該調查官司法敗類

雲林縣調查站前調查察官陳文維被控偵辦雲林縣議員蔡咏鍀案時，竟教唆蕭案在押被告出庭作偽證，栽贓雲林縣長張麗善涉及送茶葉買票。張麗善姪女、國民黨立委張嘉郡指出，本次案件是極為離譜的「押人取供」，是以不法方式介選，遑論犯案的還是領著人民公帑的司法人員，期許新政府能將這些「司法敗類」揪出來，避免未來再發生類似事件。

張嘉郡表示，張麗善競選連任時，竟有調查官試圖以司法手段教唆民眾做出偽證，指控張麗善賄選，還洩漏監聽譯文及調查資料、證人筆錄，太過誇張。所幸當時有關鍵錄音為證，揭發本案，才讓真相大白，也使該名調查官遭到起訴。

張嘉郡指出，台灣是民主國家，選舉為實現民主的手段，司法是維護正義的最後一道防線，如果連司法都在為政治服務，淪為政治打壓異己的工具，人民又能如何自保？民主得來不易，台灣也走在人民作主、民主深化的道路上，希望未來不要再發生相關事件，期許新政府徹底掃蕩這些「司法敗類」，將所有人揪出來、趕出去，還給司法一個獨立、超然、公正的環境。