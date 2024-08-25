【專家之眼】賴政府要強制推行台語了？

報載監察委員發起「台語」糾錯調查，檢討全台大眾運輸「台語」發音腔調，要求研議審查機制，被批評越權。有人因此懷疑，賴政府是不是想要獨尊「台語」，將它變成官方語言了？

民進黨想把閩南語變成「台灣國」的「國語」，似乎早已是公開的秘密。但他們不敢檯面化，而是以迂迴方式，逐步接近目標。《國家語言發展法》實係為獨尊閩南語而量身定做，從該法規定各縣市得自訂通用語，企圖以地方包圍中央而使閩南語有機會成為官方語，即可見一斑。

《語發法》將「國家語言」定義為台灣固有族群使用的自然語言，排除了國語。表面上標榜本土語言的多元與平等，實際上是「去國語化」的「統戰」策略：聯合次要敵人（台灣的客語、原住民語等弱勢語言），打擊主要敵人（國語）。

不過，《語發法》實施後，並沒有任何地方政府制定通用語，即使固定支持民進黨的縣市，也未見公然倡議。可見茲事體大，稍一不慎就會惹民怨，而且早有國語做為現成的通用語，大家也已經習慣了，何必自討苦吃？

也許因為「主要敵人」難以撼動，民進黨政府覺得必須加大力道，所以文化部挹注不少資源推動「台語主流化」，日前教育部還把閩南語「正名」為「台灣台語」，加上監委越俎代庖的出手，隱藏在《語發法》底下的真正動機，終於逐漸浮現了。

從李登輝時代推動鄉土語言教學起，30多年來，政府投注在閩南語的資源只多不少，卻仍取代不了國語的地位。所以賴政府便急不可耐，乾脆來硬的，先將「台灣台語」標準化，然後再推行「台語運動」，強迫全民說閩南語嗎？

90年代就曾聽一位語言學教授說過，假如台獨建國，有利於閩南文化的保存與發展。看來，似乎不少人對於閩南語成為「國語」，早已做好心理準備。只是，倘若真有那麼一天，還有多少外國人願意來台灣學中文呢？

平心而論，閩南語保留了很多上古音，深具文化資產與研究價值。但若要將它取國語而代之，成為全國唯一通用語，是極為艱辛且吃力不討好的浩大工程。國語承襲明清以來的官話，它的近現代化，累積了數百年的歷史。很多人能說一口流利的閩南語，但要用它讀寫卻寸步難行，不僅是習慣問題，還有數不清的現代語、外來語或專業術語沒跟上，更別說，直接以閩南語學習外語的教材幾乎完全付之闕如，要如何與國際接軌？這些都絕不像是在大眾運輸糾正發音那麼簡單而一蹴可幾的。

話說回來，我們有必要耗費那麼龐大的資源，最後卻得到一個鎖國的結局嗎？又有多少國人甘願扭轉多年的習慣，痛苦地去適應新的通用語呢？為了意識型態，把全民拖下水，降低整體競爭力，到底划算嗎？