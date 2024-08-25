連戰90大壽同慶「鑽石婚」 藍營大老齊賀

國民黨前主席、前副總統連戰昨晚舉辦和妻子連方瑀結縭六十年的「鑽石婚宴」暨慶祝連戰九十大壽，藍營重量級政治人物齊聚。連方瑀在致詞時更向連戰深情告白，「今生無悔，如果有來生，我希望下輩子仍成為你的牽手」。

連戰夫婦鑽石婚宴，前副總統蕭萬長、台中市前市長胡志強、立法院前院長王金平、台北市前市長郝龍斌、立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕、基隆市長謝國樑、國民黨前主席洪秀柱，以及監察院前院長錢復、考試院前院長關中等都到場。

國民黨主席朱立倫因跟訪美行程撞期，已事先跟連戰打過招呼；前總統馬英九原定出席，因身體微恙臨時缺席；新北市長侯友宜則未獲邀請。朱立倫、侯友宜分別送上祝賀花籃，朱賀「生日快樂，福壽安康」；侯則祝福連戰賢伉儷「鑽石週年誌慶」。

到場的政治人物也紛紛表達祝賀之意，盧秀燕祝賀「松柏長青、白頭偕老、永遠恩愛」；洪秀柱祝福連戰夫婦健康平安、長命百歲、百年好合；王金平則祝身體更健康、家庭更和樂美滿。

連方瑀在致詞時感性地說，「戰哥和我始終相濡以沫，攜手同行。尤其是戰哥生病後，更是互相扶持，深刻體會『少年夫妻老來伴』的意義」。最後，連方瑀更深情地向連戰說，「我今生無悔，如果有來生，我希望下輩子仍成為你的牽手。」深情致詞感動在場來賓。