名人思生活／蘇俊賓用畫筆行銷桃園 打響城市外交

桃園副市長蘇俊賓愛畫畫，常用水彩畫作記錄生活與所見所聞，除了有趣的人事物，也有在地特色美食與風景，內容就像一篇篇小品文，每次上傳臉書，總能引起成千上百網友共鳴。

蘇俊賓笑說，愛畫畫是「從畫課本開始」，總把課本當畫本，還曾報考美術班，可惜未能如願，但繪畫一直都是興趣，跑行程時，常在車上拿起畫筆速寫、旅繪，1小時內就能完成一件作品，讓他從中療癒自我、找到快樂。

長達10年，蘇俊賓將明信片大小的速寫畫作集結成國內、國外與工作三大冊，累計約千幅作品，他都能細數創作起源與故事點滴，「每一幅畫就跟早年沖洗的照片一樣珍貴」。

蘇俊賓足跡遍布桃園13個行政區，他用畫作行銷城市特色，也曾代表市府參與泰國曼谷觀光推介會，展現鄭王廟、臥佛寺等4張在泰國的旅繪，讓外國友人驚艷，打響城市外交。他說，畫畫過程很療癒，不僅能當日記、宣傳桃園特色，也特別喜歡在晚上提筆畫，忙了一整天靜下心創作，能解開許多壓力與煩躁。

「這些畫作替市政增添了人文溫度。」蘇俊賓上網分享畫作，無形中也讓他拉近和群眾的距離，最近畫了新屋石滬的景致，石滬協會看了喜出望外，提到正想與中華郵政合作製作石滬郵票，他一口答應無償授權，希望讓桃園美麗的石滬風景讓更多人看見。

蘇俊賓畫人物除了致敬日本小說家小泉八雲、國內文壇大老鍾肇政和漢聲雜誌社創辦人黃永松等人，也用畫感謝前閣揆陳建仁支持地方發展。日前奧運賽事火熱，蘇也用畫記錄羽球男雙金牌組合李洋、王齊麟拚戰的身影。

值得一提的是，中壢區公所今年表揚模範母親，其中一名獲獎代表陳林花在表揚前過世，公所有意更換表揚人選，蘇認為公所作法對家屬是二次打擊，特地到陳林花家中訪視表揚，並手繪她的畫像，透過特殊打印分送其6名子女，暖心作法讓家屬相當感動。

蘇俊賓也會記錄參加校園活動時發現的趣事和人物，並將畫作打印送給學生留念，今年畢典就送出數幅，收到的人開心不已，畫作在學生之間被暱稱為隱藏版的副市長獎。蘇表示，有時學生出乎意料的表現能讓人開心一整天，回贈畫作是一種反饋，讓大家都開心。