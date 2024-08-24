攜手走過60年歲月「無悔」 連方瑀深情告白：下輩子仍成為連戰牽手

國民黨前主席、前副總統連戰今晚舉辦和妻子連方瑀60周年「鑽石婚宴」既慶祝連戰90大壽，現場300人共同見證兩人愛情。連方瑀在致詞時向連戰深情告白，「戰哥，你是我一生的摯愛和夥伴，因為有你，我今生無悔，如果有來生，我希望下輩子仍成為你的牽手。」

連戰夫婦鑽石婚宴藍營大咖齊聚，前副總統蕭萬長、台中市前市長胡志強、立法院前院長王金平、立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕、基隆市長謝國樑、洪秀柱，就連鮮少在螢幕前曝光的監察院前院長錢復、考試院前院長關中等人也到場共襄盛舉，前總統馬英九則因身體微恙缺席。

連方瑀在致詞時表示，十年修得同船渡、百年修得共枕眠，60年前，29歲的連戰和21歲的方瑀，因為緣份、因為愛情，成為終生伴侶，許下天長地久、恩愛相守、共度一生的盟約。

連方瑀說，在這悠悠60年的歲月之中 ， 他們也從兩口之家，發展成了一個20人的家庭。60年來，戰哥就像一棵茁壯的大樹，日以繼夜，為全家遮風擋雨，2萬多個日子，他們一起分享了無數的歡樂時光，也共同度過了許多艱難的時刻。戰哥和她始終相濡以沫，攜手同行。尤其是戰哥生病後，更是互相扶持，深刻體會「少年夫妻老來伴」的意義。

最後，連方瑀感性的說，她要謝謝戰哥這60年始終不渝的包容、信任與照顧，「戰哥，你是我一生的摯愛和夥伴，因為有你，我今生無悔，如果有來生，我希望下輩子仍成為你的牽手」，但問題是：「不知道你是否願意」。