連戰夫妻結縭60年！「鑽石婚宴」眾星雲集 12道晚宴菜色曝光

國民黨前主席連戰夫婦今晚在台北市寒舍艾美酒店，舉辦結婚60周年的鑽石婚宴以及連戰90歲大壽晚宴，現場席開30桌，包含和牛、燕窩、龍蝦等菜色， 現場共300人共同見證連戰夫婦結縭60年的愛情。

連戰鑽石婚宴藍營大咖齊聚，前副總統蕭萬長、台中市前市長胡志強、立法院前院長王金平、立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕、基隆市長謝國樑、洪秀柱，就連鮮少在螢幕前曝光的監察院前院長錢復、考試院前院長關中等人也到場共襄盛舉。前總統馬英九則因身體微恙缺席。

據了解，這次的晚宴連方瑀都親自處理，晚宴前連戰夫妻也在女兒連詠心陪同下，親自到場會勘，就連這次的餐點也別具用心。

根據現場曝光的菜單，開胃菜的部分有麻辣涼拌豬肚絲、避風塘腩排、蝦乾辣味炒芥蘭、沙薑黃皮雞、寶貝先知鴨、生抽蝦皇，接著則是30年老菜脯花膠燉竹絲雞盅、薑蔥老酒山奈焗活龍蝦、吉品乾鮑伴日本關東刺參、香煎日本A4和牛肋眼牛排、羊肚菌日本百合鮮蘆筍，最後則是20年老陳皮燉雪梨官燕。