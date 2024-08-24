90歲連戰夫婦結縭一甲子 藍營大咖齊聚「鑽石婚宴」見證兩人愛情

國民黨前主席、前副總統連戰今晚舉辦和妻子連方瑀60周年「鑽石婚宴」既慶祝連戰90大壽，國民黨眾大老及黨內要角齊聚一場，現場300人共同見證兩人愛情。

連戰與連方瑀1965年在美國芝加哥大學龐德教堂結婚，今晚在台北慶祝「鑽石婚宴」，邀請300到場見證兩人愛情，前副總統蕭萬長、台中市前市長胡志強、立法院前院長王金平、立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕、基隆市長謝國樑、國民黨前主席洪秀柱，就連鮮少在螢幕前曝光的監察院前院長錢復、考試院前院長關中等人也到場共襄盛舉。前總統馬英九則因身體微恙缺席。

鑽時婚宴現場除眾星雲集，祝賀花籃也佈滿現場，未獲邀的新北市長侯友宜、缺席的國民黨主席朱立倫等人也都送上祝賀花籃。值得一提的是，儘管朱立倫因訪美缺席，但朱立倫的岳父高育仁有出席。

這場晚宴由連戰的兒女連勝武、連詠心主持，他們以連戰在「與子偕行：連方瑀自選輯」一書中的序開場，講述連戰夫婦兩人的愛情。

藍營政治人物在受訪時也紛紛獻上祝福，盧秀燕祝賀「松柏長青、白頭偕老、永遠恩愛」；洪秀柱則祝福連戰夫婦健康平安、長命百歲、百年好合，洪還笑說，「他們是鑽石婚，不是剛結婚，不能早生貴子了。」