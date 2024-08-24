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長榮道歉事件 民進黨譴責中共為政治目的傷害無辜

中央社／ 台北24日電
民進黨中央黨部。記者邱德祥／攝影
民進黨中央黨部。記者邱德祥／攝影

針對長榮桂冠酒店發表道歉聲明事件，民進黨今天指出，中國政府在全球各地鼓動「小粉紅」鬧事，為達政治目的不惜一再騷擾台灣、外國企業，甚至是奧運期間想幫台灣隊加油的觀眾，完全就是脅迫行為，民進黨對此表示嚴厲譴責。

民進黨晚間發布新聞稿舉例，近期從巴黎奧運會場上的台灣旗幟被「小粉紅」搶奪、日本文具品牌Hobonichi因海報「並列台灣與中國」遭中方抵制，再到長榮桂冠酒店因未懸掛「五星旗」而被逼發表道歉聲明，其背後都有中國政府鼓動「小粉紅」在世界各地鬧事的身影。

民進黨表示，中國政府宣稱「對外開放是基本國策」、「歡迎台商、外商投資中國」，卻又動輒以政治目的發動各種各樣的經貿脅迫，逼迫台商與外企做政治表態，就是在破壞以規則為基礎的國際貿易體系。

民進黨指出，中國政府的所作所為，不僅與自身設定的發展目標與公開承諾背道而馳，更完全違逆尊重民主自由人權的普世價值。

民進黨認為，中國政府鼓動「小粉紅」遍地鬧事只會引發國際社會與台灣民眾更多的反感，正常的兩岸關係互動也絕不會建立在暴力與脅迫之上。

民進黨呼籲中國政府應拿出更多的自信與善意，務實面對「兩岸互不隸屬」的現實與現狀，放棄各種不合規則的打壓行徑，不要成為國際社會中的「麻煩製造者」。

巴黎奧運 民進黨 酒店 長榮

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