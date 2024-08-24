支持盧秀燕選國民黨主席？ 洪秀柱：願為黨承擔都支持

國民黨主席明年改選，台中市長盧秀燕被看好有挑戰賴清德總統的實力，黨內勸進先參選黨主席的聲浪不斷。國民黨前主席洪秀柱今天被問到是否支持盧秀燕時表示，願意為黨承擔的人她都支持。

國民黨前主席、前副總統連戰今晚舉辦和妻子連方瑀60周年「鑽石婚宴」，現場眾星雲集，前副總統蕭萬長、台中市前市長胡志強、立法院前院長王金平、立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕、基隆市長謝國樑、洪秀柱，就連鮮少在螢幕前曝光的監察院前院長錢復、考試院前院長關中等人也到場共襄盛舉。前總統馬英九則因身體微恙缺席。

洪秀柱在進入會場接受媒體聯訪，她先祝福連戰夫婦健康平安、長命百歲、百年好合。洪笑說，「他們是鑽石婚，不是剛結婚，不能早生貴子了。」

當媒體問及是否支持盧秀燕選黨主席，洪秀柱說，每個有意願為黨承擔負擔重任的人，她肯定都支持。

至於有意參選總統是否要先爭取黨主席？洪秀柱說，這個仁智互見，有的人認為總統跟主席合在一起比較不會有問題，有的人也覺得如果每個人把自己的職務分寸搞得很清楚的話，也不會有太大的問題，見仁見智。王金平則說，「這個我沒有去研究，我不便做任何的發言。」