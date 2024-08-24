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范雲獲邀美民主黨全代會論壇 談台灣如何面對中國侵擾

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委范雲獲邀美國民主黨全代會論壇，談台灣如何面對中國侵擾。 圖／立法委員范雲辦公室提供
民進黨立委范雲獲邀美國民主黨全代會論壇，談台灣如何面對中國侵擾。 圖／立法委員范雲辦公室提供

民進黨立委范雲美國國際民主協會（NDI）邀請，在國際領袖論壇（ILF）中與美國前駐肯亞大使Johnnie Carson、奈及利亞前副總統Yemi Osinbajo、尼加拉瓜民運領袖Suyen Barahona、以及摩爾多瓦的國會議員兼經濟學家Radu Marian，討論當前全球民主遇到的挑戰。

NDI以「向全球推廣民主」為宗旨，是民主黨唯一重要涉外事務周邊組織。歷屆美國民主黨全代會期間，都會舉辦此論壇，邀請各國政要參與全代會相關活動。范雲表示，這在國際民主同盟中別有意義，她也很榮幸作為「全球民主現況」座談場次唯一的亞洲代表。

范雲在座談會上指出，台灣海峽被視為亞洲區域政治不穩定的來源之一，因為中共正是民主最大的威脅。台灣位在抵禦威權第一線，面臨中國軍事、經濟、滲透、假訊息與認知戰的混合式威脅。范雲舉例，中共藉由滲透影響台灣民主選舉、散佈錯假訊息進行認知戰，意圖激起社會對立，動搖人民信心。

范雲分享，台灣藉由兩岸人民關係條例及反滲透法的立法，保護國家核心利益及民主選舉。政府及國會議員也紛紛透過直播、新興社群媒體，創造「正確資訊生產鏈」與「造謠產業鏈」抗衡，即時向民眾傳遞最正確的資訊。除向各國聽眾分享台灣如何抵抗中共的複合戰攻勢，范雲也向現場喊話，訴求民主國家唯有團結，才能對抗中國與俄羅斯的威權擴張。

同時，范雲闡述親身參與野百合學運與婦女運動成果，讓各國與會者了解台灣民主兼顧平等與多元的難得成就。當她分享到台灣國會議員女性比例及同婚合法化成就時，全場更響起掌聲。范雲盼台灣民主經驗，能夠貢獻國際社會，一同推動自由民主、多元平等價值。

民主黨 美國 范雲

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