韓國瑜國慶規劃受矚 綠委盼保留台灣元素：別重回華國美學

立法院長韓國瑜今年首度擔任國慶籌備委員會主委，據了解，慶籌會將於9月3日舉行記者會公布主視覺設計。民進黨團表示尊重韓國瑜規劃，希望能呈現台灣主體意象，也有立委盼別重回華國美學。

外界關注韓國瑜首次擔任慶籌會主委如何操刀國慶大典，知情人士透露，韓國瑜在會議中表達要辦好中華民國的生日。國民黨團書記長洪孟楷指出，凸顯中華民國的象徵意義不僅正確，也撥亂反正。

據了解，國慶籌備委員會擬於9月3日舉行記者會，屆時將公布國慶主視覺設計。

民進黨團幹事長吳思瑤受訪表示，過去幾年由前立法院長蘇嘉全、游錫堃擔任國慶慶籌會主委時，國慶大典都是「中華民國」與「台灣」並存，且這幾年社會大眾對台灣主體性有高度共識，國慶過去幾年強調的「中華民國在台灣」意象。

吳思瑤提到，接下來的國慶大典由立法院籌備，尊重韓國瑜的規劃，但希望能持續實踐內容豐富度，並呈現台灣主體性意象。

民進黨立委賴瑞隆透過影片強調，雙十國慶是中華民國台灣最重要的慶典，這幾年除了中華民國的元素，也增加更多台灣的元素，同時間有更多美學創意，國慶的視覺設計讓外界耳目一新，也看見中華民國台灣的特色。

賴瑞隆說明，韓國瑜當選立法院長後，現在卻想走回中華民國這條路，令人擔心在全世界不容易做出好的區隔。同時間，若台灣元素被韓國瑜消滅掉，恐怕會讓所有人民感到失望。

談及文化美學，賴瑞隆指出，韓國瑜過去擔任高雄市長時有「華國美學」，在高雄燈會的設計令人很遺憾，不僅是舊有意識形態，也缺乏美學設計。他呼籲，除了中華民國元素存在，台灣元素也應該保留，且不要再走回華國美學。