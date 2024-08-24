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外交部駁一中原則 批中俄白合流成國際和平最大威脅

中央社／ 台北24日電
中國大陸國務院總理李強23日在白俄羅斯獨立宮，會見白俄羅斯總統盧卡申科。圖／新華社
中國大陸國務院總理李強23日在白俄羅斯獨立宮，會見白俄羅斯總統盧卡申科。圖／新華社

中國國務院總理李強日前出訪俄羅斯白俄羅斯，分別簽署聯合公報稱「一中原則」。外交部今天駁斥此為「不實謬論」，並批評中國、俄國及白俄羅斯合流，在世界各地破壞國際秩序，已成為國際和平穩定的最大威脅。

中國國務院總理李強8月20日至23日先後訪問俄羅斯及白俄羅斯，分別簽署「中俄總理第29次定期會晤聯合公報」及「中華人民共和國政府與白俄羅斯共和國政府聯合公報」。

根據兩公報，俄、白兩國均稱「恪守一個中國原則，承認世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，而中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府」。

外交部今天透過新聞稿，對此不實謬論予以嚴正駁斥。外交部重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中共政權從未治理台灣，任何扭曲台灣主權地位的說法，都無法改變國際公認的兩岸現狀。

外交部強調，中國持續恫嚇及打壓台灣，以及俄羅斯入侵烏克蘭，造成生靈塗炭，中國、俄國及白俄羅斯合流，在世界各地破壞以規則為基礎的國際秩序，已成為國際和平穩定的最大威脅。

外交部表示，台灣位居印太地區守護民主自由價值的戰略最前線，捍衛國家主權的立場堅定不變，未來也將持續強化與理念相近夥伴的合作關係，確保台海的和平穩定，促進全球的民主、和平與繁榮。

俄羅斯 國務院 外交部 李強 白俄羅斯

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