快訊

中職／「最後一場洲際」是告別文？峮峮哭喊：這麼希望我退出嗎

柯文哲稱京華城案公展後沒牽涉 游淑慧提證據轟說謊

師三度領學子前進總統府 曝學生選所愛「不念醫科」：今年薪比醫生高

國際援助發展成果展 外交部：願為NGO堅強後盾

中央社／ 台北24日電

外交部今天表示，外交部政務次長田中光23日出席「Taiwan Can Help國際援助發展成果展」開幕活動，並於致詞時表示，積極推動國際非政府組織來台設點，並成為台灣NGO堅強的後盾。

外交部今天發布新聞稿指出，台灣海外援助發展聯盟（Taiwan AID）23日舉辦「Taiwan Can Help國際援助發展成果展」開幕活動，首度由27個台灣NGO團體共同參展，展現公私協力執行國際援外合作計畫成果，盼提升民眾對世界公民及聯合國永續發展目標的認知與關注，多位駐台使節到場參觀。

副總統蕭美琴致詞時表示，有幸見證國內許多NGO多年來代表台灣良善的力量，為全球所做的貢獻與成果，另期許外交部更積極與NGO深化夥伴關係，藉由公私協力突破國際困境，讓台灣在世界發揮良善力量，充分展現台灣價值外交的意義。

田中光則說，肯定台灣NGO面對災難的反應力，由於台灣的付出，當台灣遭遇困難時，其他國家也即時對台灣伸出援手，形成善的循環；並勉勵在場的國際非政府組織（INGO）與台灣NGO夥伴，持續以「真、善、美」的精神，展現台灣對國際社會的真誠、善意與美好。

田中光也說，外交部除積極協助台灣NGO參與國際活動及執行國際援助計畫外，也積極推動國際非政府組織來台設點，目前已有美國國際民主協會（NDI）、國際共和研究所（IRI）、捷克歐洲價值安全政策中心（EVC）及西班牙保護衛士基金會（Safeguard Defenders）等重要INGO完成在台設點。

田中光強調，外交部願成為台灣NGO堅強的後盾，進一步傳遞台灣的良好形象並強化全球連結。

外交部說明，這次成果展以「台灣愛的、世界愛的」為主題，邀請桌球好手江宏傑擔任代言大使，展區分為教育、性別與平權、減貧與社區發展、醫療與人道援助及環境與永續發展等五大區域，展示台灣NGO與政府合作執行國際合作發展計畫成果，透過裝置藝術呈現各展區不同視覺意象。

外交部 蕭美琴

延伸閱讀

為拜習會鋪路？陸外交部宣布：蘇利文下周訪陸晤王毅

外交部：巴拉圭曾表態 與中談貿易不損及台巴邦誼

澳洲國會：聯大2758決議未決定台灣地位 我外交部：感謝澳與IPAC

澳洲國會通過「聯大2758決議不涉台」 我外交部：正義之聲

相關新聞

影／長榮桂冠國旗風波 曹興誠緩頰：錢回來台灣交稅就好

民進黨部上午舉行「2024新生代國家安全培力營」開幕式暨主題演講，邀請聯電前董事長曹興誠針對兩岸議題進行專題演講。針對巴...

韓國瑜國慶規劃受矚 綠委盼保留台灣元素：別重回華國美學

立法院長韓國瑜今年首度擔任國慶籌備委員會主委，據了解，慶籌會將於9月3日舉行記者會公布主視覺設計。民進黨團表示尊重韓國瑜...

外交部駁一中原則 批中俄白合流成國際和平最大威脅

中國國務院總理李強日前出訪俄羅斯及白俄羅斯，分別簽署聯合公報稱「一中原則」。外交部今天駁斥此為「不實謬論」，並批評中國、...

【即時短評】「拆樑」成罷委前哨戰？盧秀燕送暖雙重加分

台中市長盧秀燕今「回娘家」，赴基隆聲援市長謝國樑。盧力挺對謝國樑是雙重加分，除藍營一姐身分，更是「正宗」基隆出身的政治大...

指國家發展計畫充斥口號 陳學聖：勿當成各部會的作文比賽

針對行政院日前甫通過的「國家發展計畫（114至117年）」，國家政策研究基金會教文體育組召集人陳學聖以該計畫中的教育文化...

【即時短評】官員涉弊案經部消極 立法院真需調查權

民進黨政府上台後，積極發展再生能源，其中更是大力發展光電和風電，但在光電部分，卻也產生不少弊案，甚至有政府官員捲入其中。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。