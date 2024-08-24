【即時短評】「拆樑」成罷委前哨戰？盧秀燕送暖雙重加分

台中市長盧秀燕今「回娘家」，赴基隆聲援市長謝國樑。盧力挺對謝國樑是雙重加分，除藍營一姐身分，更是「正宗」基隆出身的政治大咖，盧的外公與謝家雙方有四代交情。民進黨雖強調「拆樑」是公民主動發起，與綠營無關，但政壇來看罷樑能否成功，攸關明年1月「立委罷免潮」前哨戰，盧秀燕挺樑有助穩住軍心。

基隆市長謝國樑罷免案成案後，台北市長蔣萬安、桃園市長張善政連續前往基隆宣揚謝的市政成績，盧秀燕與南投縣長許淑華、連江縣長王忠銘送暖到基隆，其中盧秀燕備受矚目，選不選黨主席尚未確定，但她到基隆聲援，對謝國樑來說是雙重加分。

盧秀燕是道道地地的基隆人，在當地出生、成長，讀小學到考取基隆女中，盧的父親是軍人在外奔波，姐妹從小都在基隆外公家長大，與謝國樑家族是四代交情，因開藥房同業，兩人向來姐弟相稱。盧秀燕又是當前藍營寄予厚望的政治人物，聲援謝國樑於公於私都妥貼且大大加分。

盧秀燕「撩」下去，指謝國樑在法律上已四連勝，為基隆人守護財產，要堅持做對事，更犀利點出「他要收回市產，有人不高興，因為利益這幾天有人一直修理他，甚至發動罷免。」盧秀燕出手精準，從法律、市政剖析，認定謝國樑都站得住腳，今高分貝呼籲基隆人站出來支持謝國樑，「基隆女兒」讓謝陣營有底氣，穩住軍心。

罷免或反罷免謝國樑，被視為明年罷免潮的前哨戰，民進黨雖再三強調沒有介入，但國民黨指控背後有綠營身影，台中政壇 人士更解讀這是明年立委罷潮的開端，10月投票結果，成功與否都可能產生政治骨牌效應，地方藍綠立委密切觀察，身分具指標性、選戰得票險勝的立委，最近紛加大、加深耕耘地方，以免在罷免潮中中箭落馬。