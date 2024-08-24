快訊

LINE傳2字秒踩職場禁忌！新鮮人遭嗆：主管才能說

年底就要當爸爸了...《新西遊記》製作人驚傳車禍身亡 享年35歲

MLB／大谷翔平40轟球在哪？居然被「他」丟回觀眾席

聽新聞
test
0:00 / 0:00

指國家發展計畫充斥口號 陳學聖：勿當成各部會的作文比賽

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
針對行政院日前通過的「國家發展計畫（114至117年）」，國家政策研究基金會教文體育組召集人陳學聖以該計畫中的教育文化策略為例，指其中不乏空泛的標語口號。圖／聯合報系資料照片
針對行政院日前通過的「國家發展計畫（114至117年）」，國家政策研究基金會教文體育組召集人陳學聖以該計畫中的教育文化策略為例，指其中不乏空泛的標語口號。圖／聯合報系資料照片

針對行政院日前甫通過的「國家發展計畫（114至117年）」，國家政策研究基金會教文體育組召集人陳學聖以該計畫中的教育文化策略為例，指其中不乏空泛的標語口號，呼籲賴政府不應把國家發展計畫當作各部會的作文比賽，人民期待的是具體有效的對策。

行政院會日前通過國家發展計畫（114至117年），行政院長卓榮泰表示，將透過希望工程8大施政重點，打造中華民國台灣成為創新驅動、普惠大眾的文明國家。該計畫共有8大發展策略，以及129個細項策略。其中，與教育、文化相關的細項策略，卻僅有9項，占比僅7％。

陳學聖指出，對比賴總統曾在今年3月底出席「賴和小行星」國際命名發表會時所提及，上任後將學習賴和的精神，照顧弱勢民眾、重視教育文化，讓台灣成為國際稱羨的文明國家。難道，這就是賴總統對教育文化的重視程度？

陳學聖說，相較於其他部會所提出的發展策略，多能指出具體措施與方案，教育的相關策略，則出現空泛標語或口號的情況。例如，「建構多元均優的國民基本教育」、「強化國家未來人才競爭力」等，此二項皆是近年來我國教育的困境，但實難看出賴總統要如何具體改善與落實？令人擔憂。賴政府自5月20日上任至今，已超過3個月，是否還處於摸索的階段？

陳學聖表示，教育的相關策略主張，僅偏重於學費等費用的補助。除了補助學費等費用，減輕家庭負擔之外，賴總統也應同時重視教育品質的提升，才能真正強化人才競爭力。

陳學聖呼籲，賴政府不應把「國家發展計畫」當作各部會的作文比賽，人民期待的是具體有效的對策。賴總統應儘速積極兌現其在選前與上任後，在各式場合中所提及對教育、文化的承諾，這才是負責任的政府應有的作為。

教育部 行政院 陳學聖

延伸閱讀

陸網紅要求巴黎長榮桂冠掛五星旗 學者提憲法：等於變相「台獨」

遭民進黨卡人事⋯紀和均：盧業中完全適任民主基金會執行長

柯文哲陷風波對幹會計師 陳學聖：柯P斷自己的路

「零日攻擊」拿1.13億補助 陳學聖酸：應拍美國出兵救台灣

相關新聞

開放陸客到金門有譜？ 縣府拜會移民署「提前做準備」

金門民意代表團日前赴北京拜會國台辦，表達地方對開放陸客到金門自由行的期待，獲得善意回應，面對未來水頭碼頭客流量將與日俱增...

【即時短評】「拆樑」成罷委前哨戰？盧秀燕送暖雙重加分

台中市長盧秀燕今「回娘家」，赴基隆聲援市長謝國樑。盧力挺對謝國樑是雙重加分，除藍營一姐身分，更是「正宗」基隆出身的政治大...

指國家發展計畫充斥口號 陳學聖：勿當成各部會的作文比賽

針對行政院日前甫通過的「國家發展計畫（114至117年）」，國家政策研究基金會教文體育組召集人陳學聖以該計畫中的教育文化...

【即時短評】官員涉弊案經部消極 立法院真需調查權

民進黨政府上台後，積極發展再生能源，其中更是大力發展光電和風電，但在光電部分，卻也產生不少弊案，甚至有政府官員捲入其中。...

涉圖利遭訴官員仍主持光電會議 藍委：留上下其手空間

經濟部能源署組長林文信涉嫌力暘集團光電弊案，遭台南地檢署起訴，因未違反現行規定，且經濟部行政調查牛步無下文，在今年7月3...

台灣足球小將透露心聲 卓榮泰立10年計畫要踢進世界盃

通過層層選拔的18名來自全國的足球小將，將以「Dream Taiwan」之名出賽西班牙青少年足球盃賽Arnedo Cup...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。