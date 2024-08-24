指國家發展計畫充斥口號 陳學聖：勿當成各部會的作文比賽

針對行政院日前甫通過的「國家發展計畫（114至117年）」，國家政策研究基金會教文體育組召集人陳學聖以該計畫中的教育文化策略為例，指其中不乏空泛的標語口號，呼籲賴政府不應把國家發展計畫當作各部會的作文比賽，人民期待的是具體有效的對策。

行政院會日前通過國家發展計畫（114至117年），行政院長卓榮泰表示，將透過希望工程8大施政重點，打造中華民國台灣成為創新驅動、普惠大眾的文明國家。該計畫共有8大發展策略，以及129個細項策略。其中，與教育、文化相關的細項策略，卻僅有9項，占比僅7％。

陳學聖指出，對比賴總統曾在今年3月底出席「賴和小行星」國際命名發表會時所提及，上任後將學習賴和的精神，照顧弱勢民眾、重視教育文化，讓台灣成為國際稱羨的文明國家。難道，這就是賴總統對教育文化的重視程度？

陳學聖說，相較於其他部會所提出的發展策略，多能指出具體措施與方案，教育的相關策略，則出現空泛標語或口號的情況。例如，「建構多元均優的國民基本教育」、「強化國家未來人才競爭力」等，此二項皆是近年來我國教育的困境，但實難看出賴總統要如何具體改善與落實？令人擔憂。賴政府自5月20日上任至今，已超過3個月，是否還處於摸索的階段？

陳學聖表示，教育的相關策略主張，僅偏重於學費等費用的補助。除了補助學費等費用，減輕家庭負擔之外，賴總統也應同時重視教育品質的提升，才能真正強化人才競爭力。

陳學聖呼籲，賴政府不應把「國家發展計畫」當作各部會的作文比賽，人民期待的是具體有效的對策。賴總統應儘速積極兌現其在選前與上任後，在各式場合中所提及對教育、文化的承諾，這才是負責任的政府應有的作為。