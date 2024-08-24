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【即時短評】官員涉弊案經部消極 立法院真需調查權

聯合報／ 本報記者王千豪
經濟部前部長王美花今年5月曾允諾行政調查涉入光電弊案的官員，但至今結果尚未出爐，若立法院有調查權，不僅能讓部會繃緊神經，行政調查進度不至於如此牛步。圖／聯合報系資料照片
經濟部前部長王美花今年5月曾允諾行政調查涉入光電弊案的官員，但至今結果尚未出爐，若立法院有調查權，不僅能讓部會繃緊神經，行政調查進度不至於如此牛步。圖／聯合報系資料照片

民進黨政府上台後，積極發展再生能源，其中更是大力發展光電和風電，但在光電部分，卻也產生不少弊案，甚至有政府官員捲入其中。例如力暘集團光電弊案就有中央、地方官員涉案。雖說經濟部前部長王美花5月曾允諾行政調查，但至今結果尚未出爐。若立法院調查權，不僅能加強監督力道，讓部會繃緊神經，行政調查進度也不至於如此牛步。

台南地檢署偵辦力暘能源集團光電弊案，今年4月26日依貪汙圖利罪嫌起訴時任台南市經發局長陳凱凌、經濟部能源署組長林文信等5名公務員。經濟部前部長王美花5月在立法院承諾，收到起訴書之後啟動行政調查，但經立委辦公室詢問，至今結果尚未出爐，且林文信仍繼續主持相關光電審查會議，引發爭議。

賴清德總統就任後，大刀闊斧肅貪，檢調動作頻頻，海基會前董事長鄭文燦遭收押禁見、行政院前發言人陳宗彥被檢方起訴，請求從重量刑，這些舉動無疑展現賴政府肅貪的魄力，但經濟部卻在賴總統眼皮底下，不僅不繃緊神經做行政調查，還讓涉案官員持續執行業務，主持跟光電相關審查會議，雖然並未違反法規，但此舉只會加深人民對於再生能源的不信任。

行政部門要調查自家人難免有些難為之處，若是立法院能夠執行調查權，不僅能避免主管機關官官相護，也能讓行政部門不敢存在僥倖心理，使其繃緊神經，調查結果也比較能被社會大眾接受。只可惜調查權現在被憲法法庭裁定暫時處分，就算立法院想要監督，也是心有餘而力不足，只能期盼經濟部早日完成行政調查，將真相公布在大眾眼前，才有機會洗刷人民對於太陽光電的汙名。

再生能源 弊案 立法院 調查權

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