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台灣足球小將透露心聲 卓榮泰立10年計畫要踢進世界盃

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
年僅14歲的DreamTaiwan隊長徐子豪（左）與副隊長張宇恩（右）都是U14選手，希望帶領DreamTaiwan在國際賽場踢出好成績。記者巫鴻瑋／攝影
年僅14歲的DreamTaiwan隊長徐子豪（左）與副隊長張宇恩（右）都是U14選手，希望帶領DreamTaiwan在國際賽場踢出好成績。記者巫鴻瑋／攝影

通過層層選拔的18名來自全國的足球小將，將以「Dream Taiwan」之名出賽西班牙青少年足球盃賽Arnedo Cup，行政院長卓榮泰宣示要推動「T足球」10年計畫，10年內系統性培育至少180名足球人才，目標10年後讓台灣隊踢進世界盃足球賽，不過足球小將們也透露台灣足球資源不足的問題點，希望更多人重視。

卓榮泰今天出席台灣足球夢想計畫行前記者會表示，2026世界盃足球賽將登場，全世界都將再次陷入瘋狂，台灣雖然足球隊伍實力落後於世界，但台灣人熱衷觀看足球賽的熱度非常高，因此希望推動名為「T足球」的10年計畫，把具踢球潛力的小朋友找出來訓練，先在亞洲盃取得成果，目標是踢進世界盃。

今天上午由全國各足球教練推薦並層層選拔出的18名U14足球小將聚集在台大竹北校區足球場展開集訓，將先在8月27日飛往泰國曼谷移地訓練，9月7、8日遠赴西班牙拉里奧哈（La Rioja）參與Arnedo Cup 西班牙青少年足球盃賽，與來自世界各地的足球小將同場競技。

由18名小球員組成的Dream Taiwan，都是來自全國各地的足球菁英，不少球員甚至從幼兒園就開始踢足球。年僅14歲的隊長徐子豪與副隊長張宇恩在球技方面已是台灣同年齡層頂尖，不過他們都認為自己還有很大的發揮空間，希望透過足球為台灣爭光。

張宇恩說，台灣球員的氣勢和體力絕不會輸外國球員，但最棒的是能和大家一起踢球，還能到國外比賽，也希望藉難得機會看看與國外球隊的差異。

徐子豪提到，台灣在球員訓練上稍微落後國外球員，希望台灣能夠有更多足球場，並且是免費的足球場向大家開放，可以讓喜歡足球的伙伴一起上場踢球，而不是為了踢球還必須花錢租球場。

台灣足球發展協會榮譽理事長、知名球評石明謹表示，Dream Taiwan是從80名小球員中選出18名的頂尖球員，不過這次要出賽Arnedo Cup 的經費都是來自民間的小額募款贊助，並沒有中央的補助，希望未來國家補助不會只有提供單項體育協會，而是民間有規模的體育組織都期望受到政府關注。

Dream Taiwan的18名足球小將與其他台灣足球隊員們一同在台大竹北足球場踢球訓練。記者巫鴻瑋／攝影
Dream Taiwan的18名足球小將與其他台灣足球隊員們一同在台大竹北足球場踢球訓練。記者巫鴻瑋／攝影
行政院長卓榮泰著足球裝上場與小球員一同訓練，還透露自己國小時也曾是足球球員。記者巫鴻瑋／攝影
行政院長卓榮泰著足球裝上場與小球員一同訓練，還透露自己國小時也曾是足球球員。記者巫鴻瑋／攝影
Dream Taiwan的18名足球小將與其他台灣足球隊員們一同在台大竹北足球場踢球訓練。記者巫鴻瑋／攝影
Dream Taiwan的18名足球小將與其他台灣足球隊員們一同在台大竹北足球場踢球訓練。記者巫鴻瑋／攝影
行政院長卓榮泰（右）授旗給DreamTaiwan隊長徐子豪（左），期許小球員們在國際賽場上為國爭光。記者巫鴻瑋／攝影
行政院長卓榮泰（右）授旗給DreamTaiwan隊長徐子豪（左），期許小球員們在國際賽場上為國爭光。記者巫鴻瑋／攝影
行政院長卓榮泰著足球裝上場與小球員一同訓練，還透露自己國小時也曾是足球球員。記者巫鴻瑋／攝影
行政院長卓榮泰著足球裝上場與小球員一同訓練，還透露自己國小時也曾是足球球員。記者巫鴻瑋／攝影
Dream Taiwan的18名足球小將與其他台灣足球隊員們一同在台大竹北足球場踢球訓練。記者巫鴻瑋／攝影
Dream Taiwan的18名足球小將與其他台灣足球隊員們一同在台大竹北足球場踢球訓練。記者巫鴻瑋／攝影
行政院長卓榮泰著足球裝上場與小球員一同訓練，還透露自己國小時也曾是足球球員。記者巫鴻瑋／攝影
行政院長卓榮泰著足球裝上場與小球員一同訓練，還透露自己國小時也曾是足球球員。記者巫鴻瑋／攝影
Dream Taiwan的18名足球小將與其他台灣足球隊員們一同在台大竹北足球場踢球訓練。記者巫鴻瑋／攝影
Dream Taiwan的18名足球小將與其他台灣足球隊員們一同在台大竹北足球場踢球訓練。記者巫鴻瑋／攝影
Dream Taiwan的18名足球小將與其他台灣足球隊員們一同在台大竹北足球場踢球訓練。記者巫鴻瑋／攝影
Dream Taiwan的18名足球小將與其他台灣足球隊員們一同在台大竹北足球場踢球訓練。記者巫鴻瑋／攝影

卓榮泰 西班牙 足球

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