曹興誠：台灣淪陷給中共 大家財產都要歸零

巴黎桂冠酒店因萬國旗少了中共五星旗，遭陸網紅公審，長榮集團為此發聲明致歉，強調認同「九二共識」及「反對台獨」。聯電創辦人曹興誠今日說，了解原因，大家也可諒解，他話鋒一轉也說，台灣如果淪陷給中共後，大家所有財產要一掃而光，不要太短視。

長榮集團在聲明中指出，認同「九二共識」及「反對台獨」，集團創辦人暨總裁張榮發生前對於推動兩岸和平發展不遺餘力，是促進兩岸三通的推手，他也認為「九二共識」及「反對台獨」才是兩岸對話的基礎，曾表示自己是台灣人也是中國人，台灣獨立勢必會導致兩岸關係動盪，強調百姓生活安定才是最重要的。

對於長榮集團為國旗風波致歉，曹興誠說，如果了解原因，大家也可以諒解，在中國那邊做生意，人在屋簷下，不得不低頭，大家都看得到受到逼迫，不過只希望在中國賺錢，忍氣吞聲，錢能回台灣交稅就可以了。

曹興誠表示，中共逼迫，為了多賺幾個錢，忍氣吞聲，甚至還幫中共宣傳，可是將來台灣如果淪陷給中共後，大家所有財產要一掃而光。如果不保住台灣，每天順從中共，為了貪圖短利，結果到最後是竹籃打水一場空。共產黨如果侵略台灣，大家財產都要歸零，不要太短視。