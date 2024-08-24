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稱國會被中共走狗把持 曹興誠要綠營將罷免列首要工作

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
聯電創辦人曹興誠。圖／聯合報資料照片
聯電創辦人曹興誠。圖／聯合報資料照片

民進黨今舉辦「2024新生代國家安全培力營」開幕式，也邀請聯電創辦人曹興誠演講。曹興誠說，跟著美國走的，經濟都不斷成長，要發展要跟著美國，他也批習近平連怎麼復興都不知道，中共把人變猴子。他更指國會被中共走狗把持，要民進黨將明年罷免列為首要工作，搶回國會多數。

曹興誠開宗明義點出啟蒙運動對人類文明發展的重要性，他說，早期英國開始把將神權、王權地位下降，讓人可以自由思考、自由討論，有自由度後，英國帶動經濟成長、工業發展，直到二戰後，由美國帶頭。

曹興誠表示，全世界能夠跟著美國跑的、跟美國分工合作的，經濟都不斷往上成長，跟美國做對則經濟發展不起來，沒有創新力量。美國創新力量來自很多啟蒙的概念，例如保障人權，保障自由，有法制，也鼓勵創新、冒險，美國這種文化帶動世界發展，所以要想發展一定要跟著美國走，跟美國分工合作。

曹興誠提到，中國共產黨1949年成立後亂搞，1976年文革結束，中國經濟徹底破產。鄧小平1976年到美國求救，跟著美國跑的經濟都很好，改革開放就是美國幫忙。到習近平時，覺得翅膀長硬，又搞農業時代的帝王制，宣揚「中華民族偉大復興」，連啟蒙都不懂，中共和北韓把人變猴子，控制資訊、言論，讓整個民族往無知邁進，那要怎麼復興？習近平對如何復興一無所知。

曹興誠說，二戰後大量國家獨立，1945年60個成長到195個，持續增加中。人類社會從二戰後智能大提升，台灣獨立是順應文明趨勢，中共武統是反文明罪行，統一是完全逆流。中共統一台灣，說是要民族偉大復興是胡扯，無關領土，無關民族復興，拿了台灣是想跟美國爭霸太平洋。

曹興誠稱，已故作家余英時曾批中共是光棍政權。看到兩岸問題，這個對手是個黑幫，講些可以聽得懂的話，但實際上是個黑社會。俄羅斯侵略烏克蘭，大家幫忙，因根據國際法，不允許侵略主權國家，可是如果中共成功說服兩岸問題是其國內問題，那就完蛋了，跟香港、西藏、新疆一樣，不能干預他國內政事務。講台獨越大聲，中共越難打台灣，說台獨就會引起戰爭是騙人。

曹興誠強調，民進黨過去8年也對中共統戰太疏忽，國會被中共走狗把持，這是要處理的，明年要罷免，民進黨不要輕忽，要列為首要工作，把國會多數搶回來。

中共 曹興誠 美國

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