開放陸客到金門有譜？ 縣府拜會移民署「提前做準備」

金門民意代表團日前赴北京拜會國台辦，表達地方對開放陸客到金門自由行的期待，獲得善意回應，面對未來水頭碼頭客流量將與日俱增，第一線服務人員與設備，格外重要，金門縣縣長陳福海獲悉開放陸客「可能有好消息」，立即指示觀光處與移民署溝通交換意見，了解大陸旅客如開放相關辦證現況。

金門縣府參議陳祥麟偕同觀光處長許績鑫與港務處長許嘉興拜訪移民署金門地區行政中心，彼此溝通後續可能的情形，與如何因應，縣府與移民署金門地區行政中心人員會談過程中，雙方針對未來陸客可能開放的規模與方向等，進行討論，同時，應確保水頭碼頭入出境證照查驗機台運作順暢，並針對在查驗人力佈署部分，應針對各種政策開放的可能，有所因應。

移民署金門縣服務站主任鄭明昌表示，該署已從疫後開始保持整備，定期測試；另外也提醒旅行業者要檢視工商憑證效期，避免屆時無法送件。縣府觀光處說明，金門與廈門比鄰而居，兩門本是一家，自2001年小三通開通以來，小三通人數連年增長，隨著小三通的常態化，「金廈一日生活圈」已然成形，兩門人民往來頻繁，也造就小三通旅遊榮景，不僅帶動金門整體觀光產業蓬勃發展，可觀的觀光邊際效益，也是金門鄉親社會福利的重要來源。