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韓國瑜要讓中華民國回歸國慶 李彥秀：全力支持

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
我國雙十國慶將至，立法院長韓國瑜負責籌備國慶慶典，首次主持國慶籌備委員會成立大會及第1次常務委員會議，特別強調中華民國。圖／立法院全球資訊網
我國雙十國慶將至，立法院長韓國瑜負責籌備國慶慶典，首次主持國慶籌備委員會成立大會及第1次常務委員會議，特別強調中華民國。圖／立法院全球資訊網

立法院長韓國瑜主籌今年國慶，外界預期中華民國元素將重新回歸。國民黨立委李彥秀今日表示，全力支持韓國瑜，過去8年民進黨全面「去中華民國化」，難道大聲喊出中華民國，大聲祝福中華民國生日快樂，有這麼困難嗎？

李彥秀說，雙十國慶日對中華民國而言有重大的歷史意義，1911年10月10日武昌起義，中華民國成為亞洲第一個民主共和國。113年來，領導人用智慧擘畫國家的未來，年輕人與知識分子用生命與鮮血澆灌每一吋土地，今天在台灣才能享有民主自由的空氣，才能享受護國神山的庇蔭，才能享用優質的福利與健保。這是中華民國不可切割，也無法切割的歷史，更是全球華人共同的驕傲。

李彥秀指出，過去8年，民進黨意識形態掛帥，全面「去中華民國化」，看到中華民國四個字就渾身不舒服，就群魔亂舞，更費盡心思，小鼻子小眼睛在國慶大典籌備上搞小動作，把2300萬人的國慶PARTY搞成政治鬥爭的場合。

李彥秀表示，難道大聲喊出中華民國，大聲祝福中華民國生日快樂，有這麼困難嗎？中華民國是2300萬人最大公約數，更是民主世界的驕傲與典範，當林郁婷、麟洋配在巴黎奪下金牌，會場揚起悠揚的國旗歌旋律，台灣2300萬人流下感動的眼淚，這也是共同的記憶。

李彥秀強調，全力支持韓國瑜院長，開大門，走大路，用「辦喜事」的心情，全力辦好中華民國的生日慶典，再感動一次。

國慶 李彥秀 韓國瑜

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