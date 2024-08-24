綠側翼不滿中華民國意象回國慶 王鴻薇：對國有意見？

立法院長韓國瑜主籌今年國慶，外界預期主視覺將有中華民國元素重新回歸。國民黨立委王鴻薇今表示支持，也嗆若有綠營人士、側翼有意見，難道是對中華民國有意見嗎？

針對韓國瑜要將讓中華民國意象回歸今年國慶，王鴻薇說，很多人對於這次國慶最大期待就是希望恢復中華民國意象，因為過去在民進黨主政下，積極「去中華民國化」，令很多人覺得每年慶祝國慶，到底是慶祝哪個國家的國慶，大家越來越混淆。

王鴻薇質疑，今年韓國瑜強調要強化中華民國意象，想請問這有什麼不對？如果一些綠營人士、側翼還有意見，難道是對中華民國有意見嗎？

王鴻薇表示，至於這次的執行單位是內政部，內政部應充分尊重國慶籌委會的決定，因內政部是執行單位，若可以自行更換、替換概念又自作主張，是否代表國慶籌委會要廢掉？無論如何，國慶重新恢復中華民國意象，這是大家最大期待。