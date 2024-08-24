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韓國瑜恢復中華民國意象 洪孟楷：撥亂民進黨偷渡意識形態
雙十國慶大典倒數，擔任國慶籌備委員會主委的立法院長韓國瑜指示「辦好中華民國的生日」，被解讀為國慶主視覺不能忽略中華民國。國民黨立委洪孟楷今天表示，過去8年民進黨在國慶日偷渡政治意識形態，而這次韓院長指示要凸顯中華民國價值，別具意義，也是撥亂反正。
本報報導，韓國瑜本周三召開籌備會議，在會中指示慶籌會「辦好中華民國的生日」，被解讀為國慶主視覺不能忽略中華民國。而知情人士透露，韓國瑜口中所謂的「辦好中華民國的生日」，言下之意就是指國慶相關主視覺不能忽略中華民國。
洪孟楷指出，雙十國慶是中華民國的生日，凸顯中華民國象徵當然是正確的事情，過去8年民進黨執政之下，尤其民進黨在立院多數，造成慶籌會偷渡政治意識形態，讓外界多有批評。
洪孟楷表示，韓國瑜院長指示要凸顯中華民國的價值，這對中華民國生日別具意義，也是撥亂反正，因此樂見這樣子的狀況。他呼籲，希望各界能夠正視重視、在乎、尊重中華民國存在的意義，並且歡度113年的中華民國生日，共同為中華民國喝采。
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