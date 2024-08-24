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新竹農地被質疑養地 柯文哲：會賣掉不會像賴皮寮拖著

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金不實申報風暴。（本報資料照片）
民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金不實申報風暴。（本報資料照片）

民眾黨主席柯文哲競選總統期間，被爆出新竹農地爭議，當時柯文哲稱決定要賣掉農地持分，但至今尚未賣出。柯文哲前幕僚吳靜怡今天表示，文哲的農地將因都市計劃變更而解套，不只土地能變更還能夠價值翻倍，會賺錢的地，柯文哲幹嘛賣。柯文哲則說，新竹農地一定會處理，講話算話，不會像賴皮寮拖著。

吳靜怡指出，柯文哲那塊會長出車子的特農地，看似不起眼，卻正好是聰聰明明的位在新竹市隆恩段，也就是若跨頭前溪替代道路方案通過，柯文哲的農地將因都市計劃變更而解套，不只土地能變更還能夠價值翻倍。

吳靜怡說，民眾黨去年6月時，是不是有個跟新竹一點關係都沒有的委員，領隊到新竹市視察交通建設？高虹安市長還特別陪同，甚至連交通部、國土署、國科會官員都找來，討論跨頭前溪替代道路，口裡說新竹人真的已經期待很久，但會不會事實是柯文哲等不及了。

柯文哲今天受訪表示，新竹農地一定會處理，說話算話，該塊地因為沒有分割，只要有人出價，必須要獲得所有其他地主的同意，如果其他地主願意出這個價格的話，擁有優先承購權，這就變得比較複雜。

柯文哲強調，新竹農地一定會賣掉，不會像賴皮寮拖在那邊。

新竹 柯文哲 農地

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