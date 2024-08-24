撇黨內紛擾 朱立倫美國行屢提任內成就拚連任？

明年將進行國民黨主席改選，勸進台中市長盧秀燕搶下黨魁之位，取得2028年總統大選門票的聲音不斷，不過現任黨主席朱立倫亦有爭取連任之意，訪美期間屢次強調任內成就。有藍營人士認為改選時間點將是關鍵之外，本次改選也將決定2026地方選舉提名佈局成敗。

朱立倫近期大力展現對外積極溝通、交流的能力，佈局連任。最近期的是13日與日本眾議員石破茂所率訪團會晤，強調與日本保持親善的關係，是他上任以來最重要的外交政策之一，也強調國民黨繼續堅持「親美、友日、和陸」的外交政策，並持續以「強化國防」與「溝通交流」的「2D戰略」，守護所有國際友人關心的區域和平穩定。

朱立倫日前正式率團訪美，廣泛接觸僑界人士，與國民黨在美幹部互動，17日時強調國民黨近年來的改革重點是年輕化，希望吸引更多僑界新一代的青年加入國民黨行列，期盼未來有更多年輕世代成為國民黨的代表。同時再次重申「親美、友日、和陸」。

朱立倫18日出席休士頓台美同鄉聯誼會活動，表示他擔任黨主席期間經歷兩場重要選舉，感謝大家的團結和努力，讓國民黨在地方選舉中取得了15個縣市的大勝。今年初總統大選未能如願，但國民黨在國會中成為了最大黨，這是大家共同努力的成果。

然而，去年總統大選期間，針對藍白合、鴻海創辦人郭台銘參選的問題，以及選戰的節奏布局，就傳出與國民黨總統候選人侯友宜陣營不同調，這令部分黨內人士至今仍對朱立倫的協調感到不滿。

當時，藍白雙方就如何決定誰正誰副，意見分歧，侯友宜去年11月2日就藍白合表示，「火車過站就不等人，時間也不等人」，朱立倫於隔天回應，「火車根本還沒有到站。」朱將侯又拉回藍白合的議題戰場。

藍營人士表示，對現任的朱立倫而言，國民黨主席選舉延到明年8月，改選時間推遲，有利有弊。有利之處具現任優勢，布局不必急著出招，可掌握攻守的主導權。另外就是明年黨主席改選正是2026年縣市長九合一選舉的提名關鍵年，黨主席改選拖到下半年，現任黨主席在8月就可完成大部分地方選舉的提名布局，掌握提名機制，對要連任者自然更有利。

朱立倫能否成功連任，另一關鍵還在盧秀燕。有藍委私下表示，他不認為現在的黨主席「有這麼好做」，每個月扛1500萬開銷，又要成為被打的靶子，誰坐上去誰倒楣。盧秀燕若真想要黨主席，相信黨內沒有人擋得了盧，包括朱立倫，但是相信盧也會評估黨主席對她個人政治能量的消耗，如果盧決定不選黨主席，他個人也完全能理解。