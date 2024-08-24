早上反罷樑晚上為連戰暖壽 黨內看好盧秀燕爭大位

國民黨主席明年改選，台中市長盧秀燕被看好有望問鼎2028年總統大位，黨內勸進先選黨主席的聲浪不斷，而盧秀燕近來也動作頻頻，今天上午到基隆對身陷罷免風暴的市長謝國樑送暖，晚上將出席國民黨前主席連戰的90大壽餐敘。

謝國樑罷免案成案後，台北市長蔣萬安打頭陣、桃園市長張善政緊接在後前往基隆宣揚謝的市政成績，盧秀燕今天上午11時和南投縣長許淑華、連江縣長王忠銘也到基隆合體謝國樑送暖；盧秀燕今天晚上也將到台北參加連戰90大壽餐敘，跟立法院長韓國瑜、立法院前院長王金平等重量級藍營人士同台，而國民黨主席朱立倫則因訪美缺席。

由於盧秀燕被看好2028年有望挑戰賴清德總統，近期從中央委員孫健萍到馬英九基金會執行長蕭旭岑都公開呼籲，想要參選2028年總統的人，都應該要爭取明年的黨主席。

藍營人士表示，以上次黨主席選舉來說，國民黨員大概有37萬人，對於國民黨員而言，已不是省籍問題，而是誰能帶給國民黨希望，誰能夠與民進黨抗衡，眼下也只有盧秀燕能夠帶給國民黨希望，所以他看好盧秀燕有挑戰黨主席的政治資本，他並喊話「想進廚房就不要怕熱」，希望盧秀燕慎思。

一位熟悉盧秀燕的藍營人士分析，選不選黨主席對於盧秀燕有三點考量，一、黨主席的政治色彩要非常鮮明，和盧秀燕過去的中間路線人設有別；二、國民黨一般下半年的財務狀況相對吃緊，需扛財務壓力；三、需背負2026年地方選舉成敗，且很多縣市長已經屆滿無法連任，變數較多。

對於盧秀燕近期動作頻頻，這名人士認為，盧秀燕是在試水問，對於政治人物而言，機會跟風險都要評估，現階段盧秀燕應該是還沒有定論，反正還有時間，也不用著急。至於黨內傳出盧秀燕也可能找代理人參選黨主席，這名人士說，目前檯面上沒有強大的代理人可以跟朱立倫抗衡。