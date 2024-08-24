黨魁之爭浮上檯面？ 前藍委代朱立倫傳話 盧秀燕稱未到做決定時刻

民眾黨主席柯文哲帳目爭議仍然理不清，白營政治風暴也將牽動國民黨黨主席之爭，由於當國民黨征戰2028年總統大位的重要盟友柯文哲聲勢滑落後，黨內促台中市長盧秀燕角逐黨主席聲浪恐逐漸升溫。據了解，曾有親近國民黨主席朱立倫黨內友人私下向盧秀燕刺探意向，並分析盧秀燕若參選總統、朱立倫會全力輔選，而當下盧秀燕則稱「各種聲音都會聽，但還不到做決定的時候」。

國民黨主席將在明年5月改選，檯面上除了朱立倫有意爭取連任外，黨內也形成「拱盧派」，以國民黨歷屆總統候選人與黨主席互動經驗，力促盧秀燕若要參選2028年總統大位，必先選黨主席拿下「黨機器」，才有辦法在總統大選號令黨的輔選團隊。本月立法院前院長王金平號召卸任藍委與盧秀燕餐敘，即被黨內解讀為本土派拱盧秀燕參選黨主席。

而據了解，其實也有與朱立倫、盧秀燕都熟識的黨內友人，近期向盧秀燕分析局勢，儘管以現在盧秀燕的聲勢，參選黨主席勝算不低，但盧秀燕一旦入主黨中央，則包袱重重。首先除了要替黨中央扛下募款重責外，還會面臨市政、黨務兩頭燒難題；其次則是2026年地方大選，由於藍營太多執政地方首長必須交棒，若選戰不盡理想，盧秀燕恐背負2026年地方首長選舉席次退步的責任，黨主席一職只會折損，還不見得會加分。

而外界都以朱立倫、新北市長侯友宜2024年總統大選互動經驗為例，認為朱立倫、侯友宜陣營在選戰期間呈現多頭馬車、步調不一致。但這名人士向盧分析，朱立倫、侯友宜彼此有從屬情結，但朱立倫、盧秀燕兩人關係友好，盧秀燕若不選黨主席，朱立倫屆時會全力輔選，甚至是一張搭配做副手、行政院長的活棋，兩人互動模式會猶如2008年，黨主席吳伯雄全力輔選馬英九的模式。

不過，這名人士表示，盧秀燕當下稱，「各種意見都有在聽，但還不到做決定的時候」，言下之意是對角不角逐黨主席未有答案。

而近期還盛傳「朱立倫不選黨主席」，據知情人士透露，確實有不少朱立倫友人替朱立倫抱屈，認為朱立倫每年扛黨中央募款重責，但黨內不少人非但不感謝，還一直抱怨，建議朱立倫不用與盧秀燕爭，不如自己成立基金會韜光養晦，不用扛黨中央包袱。

另外藍營也盛傳，明年黨主席改選時程延後到8月。國民黨人士表示，明年黨主席改選，黨內關注焦點全在盧秀燕，也期待盧秀燕能盡早做出是否參選黨主席的決定，黨主席改選時程一再延後，盧若提前表態，只會增加紛擾並被冠上破壞團結之名，但一再推遲遇事不決，對盧也是傷害，而且隨著各方勢力不斷介入及主客觀情勢的變化，也會讓盧是否參選增加變數。

另有藍營人士認為，明年黨主席改選時程延後到8月，對盧秀燕不見得不利，反而可以時間換空間。盧越早表態，越容易被綠營質疑市長落跑，可順勢等到明年農曆年後再拋出是否參選的風向，屆時第二任市長任期已過半， 盧一方面可兼顧台中市民的感受，另一方面也有充分的時間做出布局考量。

藍營人士指出，至於2026年地方選舉的提名布局，目前除了新北市最複雜，國民黨在其餘縣市的提名都已有端倪，若盧決定參選，下半年入主黨中央操盤輔選，時間上也來得及，而且在任期最後一年將重心從台中移到台北，從市政轉到黨務，市政出問題風險降低，盧也更可以全心整頓黨務，全力帶領國民黨衝刺2026，箭指2028。

國民黨人士分析，對盧而言，目前最重要的抉擇仍在挑戰2028總統大位是否一定要掌握國民黨機器，如果答案是肯定的，剩下的是進取的時間點及各個階段人才的布局就位，如果不直取黨主席，盧在黨中央有適合的代理人嗎？盧秀燕越晚決定不選，黨內能與與朱立倫角逐黨主席的勢越弱。有了2020年及2024年兩次總統大選的經驗教訓，盧朱競合還能上演不一樣的戲碼、開啟不一樣的新局嗎？