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新聞眼／賴總統想怎麼辦？ 國慶恐爆角力戰

聯合報／ 本報記者唐筱恬
去年的國慶主視覺，英文標註「TAIWAN NATIONAL DAY（台灣國慶日）」，被國民黨質疑是變相台獨。圖／內政部提供
去年的國慶主視覺，英文標註「TAIWAN NATIONAL DAY（台灣國慶日）」，被國民黨質疑是變相台獨。圖／內政部提供

雙十國慶即將來臨，過去在前總統蔡英文執政前，國慶主視覺多以國旗色為基底設計，但蔡政府二○一六年上任後讓國慶視覺風格丕變，不只加入各式色彩，還加入台灣、英文字「TAIWAN」等，遭國民黨質疑刻意淡化中華民國。今年總統是賴清德、國慶籌備委員會主委是立法院長韓國瑜，國慶主視覺恐將上演角力戰。

國慶是慶祝並紀念國家的法定紀念日，世界各國在舉辦國慶日時，通常有閱兵、飛行表演等，大街小巷也會旗海飄揚，全民共同慶祝國家誕生日。

不過攤開國慶主視覺發展史，其實在二○一五年以前，國慶主視覺雖有些保守，但都圍繞在中華民國「國旗」的意象上。到了二○一六年蔡英文上任，主視覺「去國旗化」成為主旋律，例如二○一七年宣稱是以傳統「茄芷袋」為構想，使用的是紅、藍、綠三色線條，二○二一年為「金陽雙十」，主色彩為金色、綠色與桃紅色。八年來一致的是「年年有綠」，完全讓人看不出是慶祝哪一國的國慶。

去年國慶日主視覺英文標語「TAIWAN NATIONAL DAY（台灣國慶日）」，遭前總統馬英九怒斥，蔡政府刻意將中華民國的國慶日變成「台灣國」的國慶日，是不折不扣的台獨路線。在野黨年年都抗議，不過民進黨都稱在邀請卡、識別證和布旗等仍然會看到國旗圖像。

民主國家中政黨間有不同立場為必然，但國家國慶日應屬全民的紀念日，若執政黨任意注入主觀思維，不免有動用國家機器洗腦人民之意。中華民國國慶本該以「中華民國」為主軸，民進黨八年執政偷渡「台灣國」概念，如今韓國瑜擔任慶籌會主委，有機會讓中華民國在國慶大典上「校正回歸」。

國家機器 國慶 國旗 校正回歸 蔡英文 賴清德 韓國瑜 馬英九

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