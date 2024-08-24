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藍營挺韓國瑜：別讓民進黨偷渡台獨

聯合報／ 記者屈彥辰程平蔡晉宇／台北報導
我國雙十國慶將至，立法院長韓國瑜（中）負責籌備國慶慶典，首次主持國慶籌備委員會成立大會及第1次常務委員會議，特別強調中華民國。圖／立法院全球資訊網
我國雙十國慶將至，立法院長韓國瑜（中）負責籌備國慶慶典，首次主持國慶籌備委員會成立大會及第1次常務委員會議，特別強調中華民國。圖／立法院全球資訊網

民進黨執政刻意淡化國慶主視覺中「中華民國」意象，讓前總統馬英九拒絕出席去年國慶大典。這次擔任國慶籌備委員會主委的立法院長韓國瑜，特別指示慶籌會「辦好中華民國的生日」。馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，他支持韓國瑜的想法，但也建議把「TAIWAN NATIONAL DAY」的意象拿掉，不要再讓民進黨政府偷渡台獨

蕭旭岑表示，民進黨政府屢屢藉由國慶視覺設計偷渡台獨意象，這對兩岸關係及台灣安全都是負面的，但從前總統蔡英文開始都在搞這種小把戲，所以馬英九去年才會拒絕出席國慶典禮；他強烈建議，韓國瑜應堅持拿掉「TAIWAN NATIONAL DAY」，恢復中華民國國慶的本質。

國民黨立委羅智強說，中華民國就是我們的國家，國慶當然要有中華民國元素，這是天經地義再自然不過的事。馬政府時期，每一年國慶都有中華民國元素，尤其是青天白日滿地紅色系，更有民族自由、民權平等和民生博愛的寓意。

羅智強表示，可惜的是過去幾年民進黨執政，卻少了許多原汁原味的中華民國要素。因此非常期待今年國慶能如同韓國瑜院長所說，辦好中華民國的生日，讓台灣民眾共襄盛舉，慶祝光輝十月。

國民黨立委王鴻薇期許今年國慶主視覺，表示至少不能讓中華民國「被消失」，民進黨執政後，連財政部小編都可以覺得中華民國礙眼而拿掉。

民進黨立委許智傑反駁國慶在民進黨主政下，少了中華民國元素。他表示，近年民進黨的國慶慶典，走一趟凱達格蘭大道，很清楚看見總統府前的國慶舞台及總統府建築上清楚寫著「慶祝中華民國國慶」，國慶意象也都以國旗的紅白藍作基底元素，中華民國並沒有不見。

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