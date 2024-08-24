韓國瑜指示籌委會 國慶主視覺將見中華民國

歷年國慶主視覺 製表／政治中心 雙十國慶大典倒數，國慶籌備委員會九月將公布國慶主視覺，民進黨執政八年來，刻意在國慶主視覺中淡化「中華民國」意象，這次國慶籌委會主委由立法院長韓國瑜擔任，中華民國意象是否重現，備受關注。據了解，韓國瑜本周三召開籌備會議，在會中指示慶籌會「辦好中華民國的生日」，被解讀為國慶主視覺不能忽略中華民國。

「不符中華民國 韓會否決」

知情人士透露，韓國瑜口中所謂的「辦好中華民國的生日」，言下之意就是指國慶相關主視覺不能忽略中華民國，大概會朝這個方向去篩選，如果提報的提案不符合「中華民國生日」意象，就會遭韓國瑜否決。

國慶籌委會資深委員表示，國慶當然是中華民國的國慶，不應有任何爭議或其他解釋，韓國瑜是籌委會主席，當然有權裁示，內政部等幕僚單位須遵照主席裁示執行。

「若搞小動作 有什麼意義」

國慶籌委會委員表示，國慶就是國家的生日，我們的國家就是中華民國，國名叫中華民國，所以「中華民國」就是國慶的意象，為國家慶生，就要符合國家生日的主體性，「搞那麼多小動作，有什麼意義」。

文總扮顧問 不再操刀主導

慶籌會依慣例由立法院長擔任主委、內政部長擔任秘書長，在前總統蔡英文執政時期，內政部多委辦中華文化總會操刀。而在韓國瑜上任後，籌備委員會主委為韓國瑜、秘書長為內政部次長吳堂安。據籌備委員會人士透露，今年文總扮演諮詢顧問角色，在會中給予專業意見，已不像過去八年扮演主導角色。

韓國瑜二月就任立法院長並接下慶籌會主委後，先拍板國慶焰火在雲林、國慶晚會在台北，遭執政黨質疑刻意選定在藍營執政縣市。韓辦人士透露，國慶晚會已有廿年沒在雙北舉行，若以各縣市輪流舉辦慣例，此次重回台北並無不妥，且綜觀全台廿三縣市沒辦過國慶焰火的縣市，僅剩下雲林縣、南投縣，韓國瑜只好先選定雲林，無特別政治考量。

而國慶大典中主視覺設計，往往是藍綠角力焦點。過去在前總統馬英九執政時代，國慶主視覺都環繞著中華民國意象，以國旗紅藍白三色搭配；到了蔡英文執政時期，國慶主視覺幾乎為白底，再加上綠色、藍色、橘色等拼湊而成，一旁還會增加「台灣」或英文「Taiwan」字眼，淡化中華民國，遭國民黨質疑去中華民國、偷渡台獨等。