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卓揆談預算：願意與國會溝通

聯合報／ 記者林縉明／台北報導
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片

立法院新會期是預算會期，在野黨表態將會強力監督，卓榮泰昨接受三立節目專訪表示，不論政策或預算需長遠全盤規畫，不能為滿足短期或特定需求，破壞財政紀律；對於地方補助款，中央明年編列超過二五○○億元，各縣市政府有需求可以提出，但政府不可能把很大一筆錢放在一個地方，這樣會失去對其他縣市的照顧。

卓榮泰指出，現在國會三黨不過半，政府以人民優先，未來能夠與國會合作，比較不爭議的法案盡量通過，關係國家重大建設、國家未來發展，甚至國家安全的預算能夠共同支持，內閣團隊也很願意跟國會溝通，唯獨憲政體制跟國家主權，絕不退縮。

卓榮泰說，國會如果只是一個吵架的地方，國會殿堂這四個字有一點被矮化掉，立委代表各選區或團體，他必須尊重，也能理解立委為地方爭取建設、預算的需求，但也希望國會議員知道，政府要考量的是全盤規畫、長遠計畫，要考慮的是所有的人，不能為了滿足特定的人或短期利益破壞原則。

凱米颱風造成多處淹水災情，被質疑政府投入大筆治水預算卻未發揮效果。卓榮泰說，明年度治水相關總預算增加一一五億元，總治水預算達達到五五一億元，增加一一五億元會針對相關防洪措施改善；另外，行政院也動用第二預備金，針對機動性部分先做。

政府大力推動ＡＩ產業，用電需求大增，電力供應是否足夠備受關注。卓榮泰說，已請台電重新計算過，現在的所有電廠、綠能發展要如期完成，二○三○年前才能沒缺電之虞。

凱米颱風 卓榮泰 治水

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