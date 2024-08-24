施明德新書發表 藍綠大咖同台

已故民進黨前主席施明德家屬昨舉辦新書發表會，藍綠政治人物齊聚分享與施的回憶。記者黃義書／攝影 已故民進黨前主席施明德家屬昨天在立法院舉行「我只帶來信心」新書發表會，邀請與施明德友好的藍綠政治人物出席。監察院長陳菊表示，施明德傳遞出的重要理念是，台灣社會要有更多和解、包容和理性對話的空間，大家對社會公平的美好追求是相同的。

陳菊指出，因為施明德，昨天藍綠不同陣營政治人物才能齊聚一堂，這是台灣社會最近很少看到的畫面，施明德長年主張藍綠和解，「相信他在天上看到今天場景，他會微笑」。

立法院前院長王金平說，他很重視和施明德的同事情誼，施明德曾在「九月政爭」時要求馬英九辭去國民黨主席，太陽花運動時也批評馬江政府破壞憲政體制，兩度在他政治生涯最煩擾時，給予十分窩心的力量，要深深感謝。

媒體人陳文茜表示，施明德在八十歲生日當天說，他從沒想過會活超過八十歲，因他廿幾歲就被判死刑，面臨身陷囹圄、妻離子散，但依然傳遞台灣社會要和解，令人感佩。

台北市前市長郝龍斌表示，他在台大任教時，有次施明德到台大校園門口抗議軍人干政，他特意去和施明德握手；五年後兩人都當選立委，施明德在立院問他，身為郝柏村之子為何當時和他握手？郝龍斌說，當時施明德剛出獄不久，他佩服一個人久經牢獄還敢出來抗議。

外交部長林佳龍表示，施明德到了晚年都還在提倡金馬非軍事化，這是在選舉時被認為會帶來負面影響的「金馬撤軍論」，但施明德到了晚年仍堅持，體現貫徹理念的精神。