林宜瑾案 民進黨廉政會27日討論

民進黨「台南幫」近期頻涉司法案件，民進黨立委林宜瑾疑涉詐領助理費，檢方訊後以一百萬元交保。民進黨廉政會主委邱駿彥昨表示，林宜瑾受廉政條例規範，將在廿七日例行會議中討論是否立案，或立案後如何處理。行政院前發言人陳宗彥涉被酒店業者性招待案，是否重啟彈劾，監察院長陳菊表示，監委獨立行使職權，監察院長不干涉。

邱駿彥表示，林宜瑾受廉政條例規範，但在此案未被起訴、羈押，將在廿七日例行會議中討論是否立案，或立案後如何處理。黨務人士指出，廉政會大致以是否被收押作為門檻，若已被收押或起訴，多半會處以停權；若一審有罪確定，開除黨籍的機會將大增。

民進黨立委林楚茵表示，民進黨高規格處置涉案黨公職人員，檯面上的幾個政黨，有哪個像民進黨如此高規格的自我要求？民進黨也尊重檢調，絕不會用政治力干預個案或影響偵辦。

此外，有網路媒體報導，兩岸圈流傳幾份律師函，內容指民進黨立院黨團總召柯建銘早年曾與合夥人有意在中國南京投資項目，並向香港資金借款入股，而香港合夥方事後驚覺資金已遭掏空，從而尋求台灣律師發函要求柯建銘限期返款，否則將對他提出刑事訴訟。

對此，柯建銘昨天發出聲明表示，媒體引用網路傳言，並未訪問本人，是屬於中共認知作戰的假訊息，呼籲切勿以訛傳訛，以免誤觸法律。