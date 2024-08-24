美民主黨全代會落幕 跨黨派觀選團體驗造勢氣氛

2024民主黨全國代表大會美國時間22日落幕，美國副總統賀錦麗正式接受民主黨提名角逐總統大位，台灣觀選團也在芝加哥DNC大會現場體驗造勢熱烈氣氛。民進黨今天表示，外交部此次跨黨派觀選團豐富的行程安排，表達肯定與感謝。

民進黨晚間發布新聞稿指出，2024民主黨全國代表大會美國時間22日落幕，美國副總統賀錦麗（KamalaHarris）正式接受民主黨提名角逐總統大位，台灣觀選團也在芝加哥DNC大會現場體驗造勢熱烈氣氛。

民進黨表示，訪團上午先與聯邦參議員默克利（Jeff Merkley）會晤，雙方就美中台情勢與人權等議題進行交流。

民進黨立委范雲則受到民主黨國際民主協會的邀請，在「國際領袖論壇」中與美國前駐肯亞大使卡森（Johnnie Carson）、奈及利亞前副總統奧辛巴喬（Yemi Osinbajo）、尼加拉瓜民運領袖SuyenBarahona、以及摩爾多瓦的國會議員兼經濟學家RaduMarian，討論當前全球民主遇到的挑戰。

范雲表示，她希望藉由分享親身參與野百合學運與婦女運動成果，讓各國代表了解台灣民主兼顧平等與多元的難得成就。她也透過分享台灣如何抵抗中國的軍事、經濟、滲透與認知戰，訴求民主國家唯有團結才能對抗中國與俄羅斯的威權擴張。

民進黨發言人韓瑩對於外交部此次跨黨派觀選團豐富的行程安排，表達肯定與感謝，尤其在DNC大會人潮天天爆滿的情況下，依舊努力爭取到入場票券讓所有訪團成員入場觀選，感受到駐美代表俞大㵢與所有駐美處同仁的辛勞與付出，對於台美關係深化貢獻良多。觀選團將在23日拜會西北大學後，返回台灣。

此外，國民黨也發布新聞稿指出，國民黨觀選團一早出席新墨西哥州代表團早餐會，與聯邦眾議員費南德茲（Teresa Leger Fernandez, D-NM）以及新墨西哥州長葛里向（Michelle Lujan Grisham）進行交流。國民黨期待台美之間在科技、經濟領域能有更多交流；觀選團成員、國民黨立委葛如鈞在現場也邀請新墨西哥州代表團未來再次訪問台灣，盼就能源及高科技相關議題進行交流、深化合作與台美關係。

國民黨觀選團成員、發言人楊智伃指出，芝加哥大學副校長、政治學者卡森（Austin Carson）強調無論誰當選，美國都會將中國大陸視為主要競爭對手，且美國外交政策都將更關注大國政治以預防大規模的戰爭爆發。