賴清德823赴金門發言受關注 金門民眾：中規中矩

總統賴清德上任以來首次到金門，且是參加兩岸相當具有代表性的823戰役紀念活動，他的一言一行都受到各界關注，他今天在致詞時表示，我方已經不反攻大陸，也不想被共產黨統治，因此未來面對中國的威脅，軍民須團結一致，捍衛和平。對此，金門的民眾普遍覺得他的致詞算「中規中矩」，感覺他也不想刺激大陸，讓好不容易和緩的兩岸關係再起波瀾。

對於賴清德的發言，金寧鄉代表李俊龍表示，或許是賴清德曾經在金門服役當醫官的這段經歷，讓他對這塊土地特別惜情且有同理心，此次出席823砲紀念活動在談及兩岸關係時，有別於過往民進黨的徧激口吻，他以「兩岸和平」為出發點，透過「我們不願受共產黨統治，要繼續過民主自由人權發展生活」，不卑不亢地表達台灣民眾想保護台灣主權與即有生活的方式，這對於近年來兩岸高度緊繃關係或許有正面幫助，也是賴總統可能也希望位於離島前線的金門，不會因他的言論，而再度成為「夾心餅乾」，受到傷害。

也有民眾認為，賴總統曾在金門當過兵，理解當年中共的軍事恫嚇，也經歷過在金門服役期間單打雙不打的年代，因此對於金門格外有情感，今天的發言從自家叔叔參與過823戰役做連結，在細數823歷史點滴，也呼籲要團結對抗中共時時刻刻的威脅，展現國家領導人的高度。

另有陳姓民眾指出，今天發言多次倡言對岸的武力威脅，與要增加國防預算等，感覺對兩岸關係沒有釋放出善意，對兩岸關係恐難帶來正面效應。

據了解，此刻人在北京進行拜訪交流的金門民意代表團也相當關注賴清德此次的發言，擔憂會影響他們此行的成果，不少團員都上網看直播關注賴的發言，立委陳玉珍也請幕僚瞭解談話細節等，多位議員表示，覺得賴總統的發言「中規中矩」，並沒有什麼「爆點」，也沒有刺激對岸，這對金門來說算是好消息。