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治水預算增百億！卓榮泰：拚系統性治水 蓋第二道防線

中央社／ 台北23日電

颱風凱米日前為台灣帶來淹水災情，行政院長卓榮泰今天說，過去前瞻基礎建設治水已有成效，但這次時雨量真的太大，超出負荷，因此未來將透過系統性治水包含加高滯洪池圍牆，或是在河道外增加第二道防線因應。

因應颱風凱米帶來淹水災情，行政院會昨天通過明年度中央政府總預算，其中治水預算為新台幣551億元，比原定規畫增加逾百億元，用於推動系統性治水。

卓榮泰今天接受電視節目「新台灣加油」專訪時指出，此次災情主要是時雨量超乎預期，因此政府也重新檢討治水項目。

卓榮泰表示，過去前瞻基礎建設中的治水工程已有成效，但因為時雨量太大因此得做調整，像是加高滯洪池圍堤，增加滯洪容量，或是在河道外側追加第二道防線，利用挖深水溝，避免溢出的河水進到社區家戶。

他也說，雖然預算是編列在明年，但治水不能停歇，因此今年便先移緩濟急運用災害準備金協助地方政府。

卓榮泰還表示，未來因應天災，必須從氣象預報精準、確實預警，以及做好抽水機、農作物提前採收等作為三個面向持續精進。

花蓮受0403地震及日前連日大雨衝擊觀光，卓榮泰則說，上任後已經去花蓮4次，前一次還搭鐵路去，就是要讓大家知道這一趟路是安全的，政府也會持續透過AI的監測系統關心山坡狀況。

卓榮泰 治水 雨量

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