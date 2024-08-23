打詐預算增4.8倍 卓榮泰：一定要達到最後勝利

政府全力阻絕詐騙，行政院長卓榮泰今天受訪說，歹徒手法日新月異，要跟他們鬥智、鬥法，一定要達到最後的勝利，明年中央政府總預算的打詐預算是現在的4.8倍，達新台幣73億元。

卓榮泰今天接受電視節目「新台灣加油」專訪，針對各界關注政府的打詐作為，作上述相關說明。

卓榮泰說，歹徒的手法層出不窮、日新月異，用高智慧在欺騙人，因此要與其鬥心、鬥力、鬥智、鬥法，這場鬥爭最後一定要完全能夠達到最後的勝利才可以，總統賴清德也特別重視此事，也經常盯著經濟發展、強化治安這2個議題。

卓榮泰說，在打詐上，可利用名人的名氣去打詐，告訴社會大眾不要輕信網路上的不實，這就是識詐，這個工作現在做了，而打詐是公私、全民要一起來的，因此政府從檢、警、調、憲、海巡、關務各系統，全面開始打詐，要形成一個強而有力的團隊，而這個團隊不僅是政府的各個部門，也要民間一起來合作。

數位部正在研擬打詐通報查詢網，卓榮泰表示，現在有一個精進策略，當民眾接到一個訊息或是一封信、看到一個網絡消息時，能否有辦法把這個消息拿去一個平台，告訴民眾是真是假，「我們在努力做這個工作，但沒有那麼容易」，想做一個平台、雛形有了，希望在比較短的時間做出來。

談及打詐預算問題，卓榮泰說，在明年度的中央政府總預算，政府編列73億元，是現在的4.8倍，以表示決心，也要買很多科技偵防的東西，要比歹徒先進才能贏得了他們，而且「我們是防守面」，東西設備要非常的齊全，才能夠滴水不漏，如果人力不夠就再補足人力，甚至給予必要的一些獎勵。

卓榮泰提到，在治安強化上有打詐、掃黑、肅貪、清毒、斷金這5項，像是斷金就是斷金流，當民眾到銀行匯款時，現在的銀行行員幾乎會問比較多一點，要匯給誰、用途為何等，但還是有一些人會把錢匯出去。

卓榮泰接著說，如果發現這是一個可疑帳號，過去可能很快錢就會轉出去，現在要加強，48小時甚至72小時，讓這個人可以後悔，「或是讓我們有時間斷金」，但這也不能妨礙金融市場交易程序，如果發生一些小小的糾紛，政府承擔都沒關係、為人民承擔這一點沒關係。

卓榮泰最後提到，打詐不是愈打愈多，是不打它會更多，現在打詐四法有了、政府也加強相關設備，人員也適時補充，「六大守護神全面進行」，而他也說過，沒有辦法保證人民不會受騙上當，但是政府做的就是當民眾被騙的時候，有辦法溯源找到源頭、找出這個人，就算騙到錢也沒得用，因此他常講的一句話就是，想騙的不敢騙、已經騙得沒得用、已經騙得要被抓、騙到手的沒得花。