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卓揆盼立院支持國家重大建設預算 保持台灣優勢

中央社／ 台北23日電

行政院會22日通過中央政府總預算案，將送立法院審議。行政院長卓榮泰今天表示，各政黨對國家都有共同責任，未來應該盡量通過關係國家重大建設、國家安全等預算案與法案，讓台灣能在世界繼續保持優勢。

行政院會昨天通過，論通過「114年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表與中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」，總預算歲入新台幣3兆1534億元、歲出3兆1325億元，歲入歲出賸餘209億元，其中社福、教科文、經濟支出占前3，國防整體預算規模達6470億元也創歷史紀錄。

卓榮泰今天接受電視節目「新台灣加油」專訪，節目詢問如何在三黨不過半的國會維持政策執行力，他回覆指出，這確實是他期盼解決的問題，目前國會三黨不過半，國家進步也不能停，政府要努力讓這兩個事實同時存在且不能矛盾，因此內閣團隊一直是誠懇面對。

但卓榮泰也強調，政府團隊在憲政體制及國家主權上不會退縮，除此之外，都會跟朝野政等以及社會意見溝通努力，推出福國利民法案，過去拜會立法院長韓國瑜時，兩人也都對推出福國利民法案有共識。

卓榮泰說，行政團隊是執政黨，但是立法院當家是國民黨，各政黨對國家都應該有共同責任，以及心理準備，未來應該要盡量通過比較不具爭議的法案，以及關係國家重大建設、未來發展、涉及國家安全的法案與預算案，讓台灣在面臨地緣政治情勢，以及世界產業鏈重組的過程中，能繼續保持優勢的力量。

他也提到，政府防守的是政府體制跟國家主權，在野黨進攻的可能是地方需求，不過政府無論預算或是政策都要全盤規畫，不能為了一兩年的事情就破壞原則或是財政紀律，因此可以考慮用折衷方式處理地方需求，像是明年度總預算中，中央對地方的補助款已經超過2500億元，就可以來討論如何均衡台灣。

卓榮泰 團隊 行政院

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