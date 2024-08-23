影／賴清德823談話受關注 陳玉珍：兩岸應和平多交流

總統賴清德今天到金門主持823砲戰勝利66周年追思祭悼典禮，由於這是他上任以來首次到金門，一言一行備受各界矚目，此刻人在北京進行拜訪交流的金門民意代表團也相當關注賴清德的發言，國民黨金門立委陳玉珍表示，從賴清德的談話，可以理解到，保衛台澎金馬是大家一致的決心，但是以總統、領導者的高度，用和平多交流的方式，才是所有曾經參戰過軍民共同的期待。

由於這是金廈水域衝突風波結束後，賴清德首次到前線參與大型活動，向來有「台獨金童」之稱的賴清德在金門的發言，兩岸都相當關注。據了解，此刻人在北京進行拜訪交流的金門民意代表團也關注賴清德的發言，擔憂會影響他們此行的成果，好在賴發言「中規中矩」，讓大家鬆了一口氣。

不少團員都上網看直播關注賴的發言，陳玉珍也請幕僚了解賴總統的談話細節等，陳玉珍表示，她有看完賴總統的完整致詞內容，感謝賴總統在823砲戰66周年的今天，到金門來看金門居民，從賴清德的談話，應該可以理解到，保衛台澎金馬是大家一致的決心，但是以總統、領導者的高度，用和平多交流方式，「有和平不要戰爭」，才是所有曾經參戰過軍民共同的期待。

對於823戰役，陳玉珍今天也以「我的家鄉可以不要是戰地」發文表示，，她說， 66 年前的今天，8 月23 日起，47 萬發的砲彈的砲彈落在金門，金門是戰爭的前線；66 年後的今天，金門人期待，數以十萬計的陸客可以到達金門，金門成為兩岸和平發展的前沿。