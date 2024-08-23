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施明德語錄出書藍綠齊到場 陳菊：他在天上看到會微笑

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
監察院長陳菊（右四）、前立法院長王金平（左四）、施明德遺孀陳嘉君（中）、外交部長林佳龍（右一）、余紀忠文教基金會董事長余範英（左三）、台北市前市長郝龍斌（右二）、台大前校長管中閔（左二）、作家陳文茜（右三）、海基會前副董事長焦仁和（左一）等，岀席前民進黨主席施明德語錄「我只帶來信心」新書發表會。記者黃義書／攝影
監察院長陳菊（右四）、前立法院長王金平（左四）、施明德遺孀陳嘉君（中）、外交部長林佳龍（右一）、余紀忠文教基金會董事長余範英（左三）、台北市前市長郝龍斌（右二）、台大前校長管中閔（左二）、作家陳文茜（右三）、海基會前副董事長焦仁和（左一）等，岀席前民進黨主席施明德語錄「我只帶來信心」新書發表會。記者黃義書／攝影

已故民進黨前主席施明德家屬今天在立法院舉行「我只帶來信心」新書發表會，邀請與施明德友好的藍綠政治人物出席。監察院長陳菊表示，施明德傳遞出的重要理念是，台灣社會要有更多和解、包容和理性對話的空間，大家對社會公平的美好追求是相同的。

陳菊指出，因為施明德，今天藍綠不同陣營政治人物才能齊聚一堂，這是台灣社會最近很少看到的畫面，施明德長年主張藍綠和解，相信他在天上看到今天場景，他會微笑。

立法院前院長王金平表示，他很重視過去和施明德的同事情誼，施明德更曾在「九月政爭」時要求馬英九辭去國民黨主席，太陽花運動時也批評馬江政府破壞憲政體制。這兩次行動，在他政治生涯最煩擾時，給予十分窩心的力量，要深深感謝。

媒體人陳文茜表示，施明德在80歲生日當天說，他從沒想過會活超過80歲，因為他在20幾歲就被判死刑，他所面臨的逆境是身陷囹圄、妻離子散，但依然傳遞台灣社會要和解，令人感佩。台中市前市長張溫鷹也說，施明德邀請朋友來家中過生日是不分藍綠的，甚至連當年判他軍法的軍法官也邀請來了，在他身上看見了和解的寬恕。

台北市前市長郝龍斌表示，他在台大任教時，有次施明德來到台大校園門口抗議軍人干政，他特意前去和施明德握手；五年後兩人都當選立委，施明德在立院問他，身為郝柏村之子，為何當時還和他握手？郝龍斌說，當時施明德剛出獄不久，他佩服一個人久經牢獄，還敢出來抗議，不改變自己理念的勇氣，才特別前去致意。

外交部長林佳龍表示，要講台灣史，如果漏掉施明德，那將是是不完整的。施明德到了晚年都還在提倡金馬非軍事化，這是在選舉時被認為會帶來負面影響的「金馬撤軍論」，但施明德到了晚年仍堅持，體現貫徹理念的精神。

施明德 生日 馬英九

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