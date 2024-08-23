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憶當年打仗不分貧貴 823戰役老兵：就養金排富不合理

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
這次來金門參加823戰役紀念活動的參戰老英雄，有一位是民國47年中共砲擊「翠谷水上餐廳」時的倖存者李煙潭，他說，打仗時，砲彈是不長眼，哪有分有沒有錢，但後來要領老兵就養金，政府就說要排富條款，很多老兵不能領，真的不太公平。記者蔡家蓁／攝影
這次來金門參加823戰役紀念活動的參戰老英雄，有一位是民國47年中共砲擊「翠谷水上餐廳」時的倖存者李煙潭，他說，打仗時，砲彈是不長眼，哪有分有沒有錢，但後來要領老兵就養金，政府就說要排富條款，很多老兵不能領，真的不太公平。記者蔡家蓁／攝影

這次來金門參加823戰役紀念活動的參戰老英雄，有一位是民國47年中共砲擊「翠谷水上餐廳」時的倖存者，現任823協會總會常務理事李煙潭，他說，當時他是胡璉將軍隨從正陪著他進去餐廳赴宴，結果就差那麼一下下，讓他得以跟「死神擦肩而過」。李煙潭提到，打仗時，砲彈是不長眼，哪有分有錢、沒錢，但後來要領老兵就養金，政府就說要排富條款，很多老兵不能領，真的不太公平。

「我是胡璉將軍的隨從憲兵」李煙潭驕傲的說，他回憶，翠谷事件發生在民國47年的8月23日，他說當天有一位美國顧問團的中校要回去，所以胡璉與空軍副司令官章傑、海軍副司令官趙家驤、另一副司令官吉星文3人都在翠谷水上餐廳打算請他吃飯，他記得當時是17點多，3個副司令都已經抵達餐廳，因為胡璉有事耽擱，他陪他較晚抵達，結果還沒進餐廳，中共的砲彈就打來了。

「砲彈落點跟我僅相距50碼」李煙潭指出，當時他僅聽到爆炸聲音，就被砲彈的氣浪給衝暈了，昏迷了不知道多久才醒來，後來聽同梯說，3位副司令官與多位官兵都殉職，現場屍骸遍地，相當駭人。僅有吉星文還有臥倒，但也重傷，隔日就不治。

李煙潭說，其實前一天蔣中正委員長就有消息，美軍有監測到共軍集結在廈門，可能隨時會攻打金門，但因為要宴請美軍顧問，才會舉辦餐會；據悉，共軍的第一群炮彈有3千多發，全部落在翠谷附近，在水上餐廳用餐的人，大多數在炮彈落下的剎那，第一時間就地掩蔽到桌子底下，而沒有經驗的人反而向外衝出去，卻正好迎上落下的炮彈，死傷慘重。

他說，戰火無情、子彈是不長眼的，但政府的老兵就養金，竟有排富條款，李指出，當兵打仗時，哪有分有沒有錢，結果要領，很多老兵不能領；李煙潭表示，只要動產或不動產超過500萬，就不能領，他說，現在隨便自己住的房子就會超過這個規定。

另有一名杜姓遺族向賴清德總統陳情，希望823台海保衛戰金門自衛隊員慰助金發放取消排富條款，他說，打仗打這麼辛苦，1個月才領1萬多塊，認為發放慰助金並非救助金，不應區分窮富，希望不要有排富條款，賴清德則回應，「我回去跟他們說看看」。

823戰役戰友總會理事長連城珍表示，當初參戰退下來有10萬大軍，現在僅剩下6千人而已，老兵都逐漸凋零，不一定每個人都有就養經費，只要有房產或收入達到標準就沒有就養，就養金有排富條款的門檻。

今日是823戰役66周年，國防部舉辦戰役公祭暨追思活動，由官兵代表在每位陣亡將士的墓碑獻花。記者蔡家蓁／攝影
今日是823戰役66周年，國防部舉辦戰役公祭暨追思活動，由官兵代表在每位陣亡將士的墓碑獻花。記者蔡家蓁／攝影
今日是823戰役66周年，國防部舉辦戰役公祭暨追思活動，70多位參戰老英雄返金參加紀念活動。記者蔡家蓁／攝影
今日是823戰役66周年，國防部舉辦戰役公祭暨追思活動，70多位參戰老英雄返金參加紀念活動。記者蔡家蓁／攝影
823戰役戰友總會理事長連城珍表示，當初參戰退下來有10萬大軍，現在僅剩下6千人而已，老兵都逐漸凋零，不一定每個人都有就養經費。記者蔡家蓁／攝影
823戰役戰友總會理事長連城珍表示，當初參戰退下來有10萬大軍，現在僅剩下6千人而已，老兵都逐漸凋零，不一定每個人都有就養經費。記者蔡家蓁／攝影
兩位前金防部指揮官姜振中（左）與郝以知也受邀「回娘家」，參加823戰役66周年的公祭暨追思活動。記者蔡家蓁／攝影
兩位前金防部指揮官姜振中（左）與郝以知也受邀「回娘家」，參加823戰役66周年的公祭暨追思活動。記者蔡家蓁／攝影

老兵 金門 餐廳

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